Мохаммеда Аль-Файеда обвинили в многолетней слежке за женщинами в примерочных Harrods

Один из ключевых свидетелей, выступающий под псевдонимом Бигги, рассказал, что в Harrods были установлены сотни скрытых камер, трансляции с которых выводились на 40 экранов. Доступ к некоторым из них якобы имел только сам Мохаммед Аль-Файед. Камеры, по его словам, располагались даже в примерочных, раздевалках персонала и туалетах.