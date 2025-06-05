Мохаммеда Аль-Файеда обвинили в многолетней слежке за женщинами в примерочных Harrods
Британская пресса опубликовала обвинения в адрес известного бизнесмена египетского происхождения Мохаммеда Аль-Файеда. По утверждениям бывших сотрудников универмага Harrods, которым он владел более двух десятилетий, предприниматель на протяжении многих лет тайно наблюдал за женщинами в примерочных и других приватных зонах магазина.
Мохаммед Аль-Файед, умерший в августе 2023 года в возрасте 94 лет, долгие годы оставался влиятельной фигурой в британском бизнесе. Он владел лондонским универмагом Harrods, парижским отелем Ritz, а также футбольным клубом «Фулхэм». Однако после его смерти в СМИ и в правоохранительных органах активизировались расследования, связанные с его деятельностью.
По данным газеты Daily Mail, к маю 2025 года более 100 женщин сообщили о домогательствах и насилии со стороны Аль-Файеда. Эти и другие свидетельства легли в основу книги «Монстр из Harrods» журналистки Элисон Кервин, которая вышла в Великобритании. Автор опросила более 60 человек — бывших и нынешних сотрудников магазина.
Один из ключевых свидетелей, выступающий под псевдонимом Бигги, рассказал, что в Harrods были установлены сотни скрытых камер, трансляции с которых выводились на 40 экранов. Доступ к некоторым из них якобы имел только сам Мохаммед Аль-Файед. Камеры, по его словам, располагались даже в примерочных, раздевалках персонала и туалетах.
Бигги утверждает, что наблюдение велось с целью получения интимной информации о женщинах, работающих или совершающих покупки в магазине.
«Если вы были в примерочной Harrods во времена Аль-Файеда, есть большая вероятность, что он за вами наблюдал», — заявил он.
Бывшие сотрудники службы безопасности утверждают, что эти действия координировал Джон Макнамара — бывший детектив, возглавлявший службу безопасности Harrods. Помимо видеонаблюдения, якобы осуществлялось и прослушивание телефонов, в том числе членов совета директоров, водителей и бухгалтеров. Полученная информация могла использоваться для манипулирования, особенно в отношении женщин.
Одна из бывших сотрудниц сравнила работу в магазине с участием в «Шоу Трумэна», подчеркивая повсеместную слежку. Другой свидетель, известный как Инженер, подтвердил, что прослушивающие устройства действительно существовали и могли использоваться в личных целях владельца.
Руководство Harrods, которое сменилось после продажи универмага в 2010 году, открестилось от обвинений: «Ничто в наших записях не свидетельствует о наличии камер в зонах, где могло бы быть нарушено право на приватность клиентов или персонала».
Мохаммед Аль-Файед также широко известен как отец Доди Аль-Файеда — мужчины, который встречался с принцессой Дианой в последние годы ее жизни. После гибели пары в автокатастрофе в Париже в 1997 году, Аль-Файед неоднократно заявлял, что авария была не случайной, а спланированной акцией спецслужб Великобритании.