Тайная сестра Беллы и Джиджи Хадид: кто такая Айдан Никс и почему о ней молчали 23 года

По данным инсайдеров, Хадид знал о рождении дочери, но участия в ее жизни не принимал и финансово не помогал. Тем не менее, в конце 2023 года Айдан наконец встретилась со своей знаменитой семьей — впервые они пересеклись в Париже. Джиджи и Белла приняли сестру тепло и с интересом начали общение.