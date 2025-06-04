Тайная сестра Беллы и Джиджи Хадид: кто такая Айдан Никс и почему о ней молчали 23 года
Поклонникам семейства Хадид хорошо известны Джиджи, Белла и их брат Анвар — дети миллиардера Мохамеда Хадида и модели Иоланды. Некоторые также знают о старших сводных сестрах — Мариэлле и Алане, родившихся в первом браке Мохамеда. Однако недавно мир шоу-бизнеса потрясла неожиданная новость: у знаменитых супермоделей есть еще одна сестра — младшая, и ее существование долгие годы держалось в тайне.
Зовут ее Айдан Никс. Ей 23 года, она живет на Манхэттене, окончила престижную Школу дизайна Парсонс и работает стилистом. Как оказалось, она — внебрачная дочь Мохамеда Хадида от краткого романа с женщиной по имени Терри Хэтфилд Далл, специалисткой по ипотечному кредитованию. Их отношения случились вскоре после развода Хадида с Иоландой в 2001 году. Узнав о беременности уже после разрыва, Терри решила растить дочь одна.
Айдан выросла во Флориде и считала своим отцом другого мужчину — того, с кем жила ее мать. Но в 19 лет он внезапно скончался. По совету матери девушка решилась на генетический тест. Результат оказался ошеломляющим: ее биологическим отцом оказался сам Мохамед Хадид, а Джиджи и Белла — ее сводные сестры.
По данным инсайдеров, Хадид знал о рождении дочери, но участия в ее жизни не принимал и финансово не помогал. Тем не менее, в конце 2023 года Айдан наконец встретилась со своей знаменитой семьей — впервые они пересеклись в Париже. Джиджи и Белла приняли сестру тепло и с интересом начали общение.
«Мы много говорили с Айдан о том, как ее поддержать и защитить», — признались модели близкому другу, передавшему их слова прессе.
Айдан постепенно вливается в модную индустрию. Она уже проходила стажировки у известных фотографов и дизайнеров, а до недавнего времени работала консультантом в винтажном бутике. В школе она была отличницей, состояла в команде чирлидеров и подрабатывала доставкой пиццы — обычное американское детство, ничем не выдающееся. До недавнего времени.
Сегодня Айдан Никс все чаще появляется на светских мероприятиях с Джиджи и Беллой. И, похоже, у этой истории будет продолжение — на этот раз не тайное, а вполне публичное.