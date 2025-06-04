"Сделаю операцию и вернусь к вам с огромной грудью": певица Джесси Джей сообщила, что у нее нашли рак

После британская певица вспомнила, насколько сложным был для нее прошедший год. Кроме выкидыша Джесси потеряла слух в декабре 2020 года, что привело к болезни Миньера. А также она потеряла голос, что было для нее самым ужасным, потому что девушка не понимала, кто она такая без возможности выступать. "А после я потеряла ребенка. Я знаю, что со мной все будет хорошо, потому что в моем случае больше ни на что и не приходится рассчитывать", — заметила тогда певица.