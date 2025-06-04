"Сделаю операцию и вернусь к вам с огромной грудью": певица Джесси Джей сообщила, что у нее нашли рак
37-летняя британская певица Джесси Джей, известная по песням "Price Tag", "Do It Like a Dude", опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала, что у нее диагностировали рак груди на ранней стадии.
Джесси Джей призналась, что долго размышляла, стоит ли ей обнародовать эту информацию, но в итоге решила все же сделать это. Во-первых, потому что ей свойственно быть откровенной с поклонниками. Во-вторых, потому что она понимает, как важно объединяться и слышать слова поддержки тем, кто тоже столкнулся с таким заболеванием.
"В прошлом, когда я делилась проблемами, я получала много поддержки и любви, кто-то рассказывал мне свои истории, — объяснила Джесси Джей. — Понимание того, как много людей проходят через эти трудности — а кто-то переживает гораздо худшее, — разбивает мне сердце".
Она отметила, что ее ситуация не так плоха: "Рак в любой форме — это отстой, но я стараюсь сосредоточиться на том, что это ранняя стадия". А также обратила внимание на ироничное стечение обстоятельств: совсем недавно певица выпустила песни под названиями "Никаких секретов" и "Живу свою лучшую жизнь": "Разумеется, это все было заранее спланировано. Такое ведь не может просто совпасть".
Джесси закончила свое обращение к фолловерам на оптимистичной ноте: "Это очень драматичный повод, чтобы сделать пластическую операцию. Я пропаду на некоторое время после фестиваля Summertime Ball. Сделаю операцию и вернусь к вам с огромной грудью и новой музыкой".
В 2021 году Джесси Джей расплакалась во время концерта из-за пережитого выкидыша. "Давным-давно мне сказали, что я не смогу иметь детей, но я никогда в это не верила. Я не верю в ложь", — начала исполнительница. Проглотив ком в горле, звезда продолжила: "Я решила родить ребенка сама. И каким-то чудом все работала, но недолго. И вчера, вчера произошло ужасное".
За несколько часов до того, как Джесси поднялась на сцену, она в Instagram заявила о том, что потеряла ребенка. Певица призналась, что ее ужасала мысль о предстоящем концерте в Лос-Анджелесе, который должен был произойти вскоре, как доктора определили, что сердце ее ребенка больше не бьется.
Джесси поблагодарила организаторов концерта, которые помогли ей почувствовать себя менее одинокой, когда она все еще оплакивала потерю нерожденного ребенка. "Я хотела быть здесь сегодня, потому что единственное, во что я верю больше всего в этом мире, вне пределов поверхностных разговоров, инстаграма и интернета, это в способность быть человеком — уязвимым и реальным".
После британская певица вспомнила, насколько сложным был для нее прошедший год. Кроме выкидыша Джесси потеряла слух в декабре 2020 года, что привело к болезни Миньера. А также она потеряла голос, что было для нее самым ужасным, потому что девушка не понимала, кто она такая без возможности выступать. "А после я потеряла ребенка. Я знаю, что со мной все будет хорошо, потому что в моем случае больше ни на что и не приходится рассчитывать", — заметила тогда певица.
Однако в январе 2023 года она поделилась через социальные сети, что после многочисленных попыток ей все же удалось забеременеть с помощью ЭКО. Отцом ребенка является профессиональный баскетболист Чанан Сафир Колман. В мае 2023 года певица родила мальчика, которого назвала Скай Сафир Корниш Колман.