Группа t.A.T.u воссоединится и выступит в Крыму: ни Катина, ни Волкова ранее не высказывались о войне в Украине
Бывшие участницы российской группы t.A.T.u, Елена Катина и Юлия Волкова, которые иногда все еще выступают вместе, показали, что поддерживают политику Кремля. Они объявили о новом концерте, который пройдет 19 июля на территории оккупированного Крыма. Анонс мероприятия был размещен в социальных сетях обеих певиц.
Елена Катина и Юлия Волкова, получившие мировую славу в начале 2000-х благодаря песням "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", не впервые выступают в поддержку режима Кремля. Они обе фигурируют в украинской базе "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированном Донбассе и в Крыму. Их новое появление в Ялте – очередной шаг в череде скандальных выступлений, которые демонстрируют лояльность артисток к политике РФ, сообщает Obozrevatel.
В начале 2000-х t.A.T.u стали настоящей сенсацией: девушки создали себе образ влюбленной пары, который мгновенно привлек внимание медиа во всем мире. Их клипы транслировались на ведущих музыкальных каналах, а концерты собирали тысячи фанатов. Однако после распада группы обе артистки так и не смогли достичь успеха в сольных проектах. И хотя Катина некоторое время жила и работала в США, в 2015 году она вернулась в Москву, продолжая периодически воссоединяться с Волковой для совместных выступлений.
Со временем они начали появляться на сценах мероприятий, которые прямо или косвенно поддерживают кремлевскую политику. Так, в 2018 году Волкова выступила на открытии Керченского моста, а Катина – в оккупированных Донецке и Луганске. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ни одна из них не выступила с заявлениями в защиту Украины. Более того, в сентябре того же года они дали концерт в Минске на стадионе, за что подверглись волне критики от фанатов из Латинской Америки, которые обвинили певиц в поддержке диктатуры.
Позиция обеих артисток относительно войны в Украине остается однозначной: никаких антивоенных заявлений, полное молчание или же участие в мероприятиях, обслуживающих интересы РФ. Катина избегает любых публичных высказываний на тему агрессии России, тогда как Волкова еще в 2021 году подала документы на праймериз от партии "Единая Россия" и записала предвыборный ролик.
Последнее выступление дуэта состоялось в 2023 году в Санкт-Петербурге. Несмотря на потерю голоса из-за болезни, Волкова вышла на сцену вместе с Катиной, которая на тот момент находилась на последних месяцах беременности. Они исполнили композицию "Нас не догонят", которая в свое время стала гимном неповиновения, а сейчас звучит в поддержку диктаторских режимов. Артистки признались, что опасаются быть наказанными в России за "пропаганду ЛГБТ", поэтому воздерживаются от публичных проявлений нежности во время выступлений – в отличие от начала карьеры.
Несмотря на прошлые гастроли в Украине и попытки построить здесь фан-базу, отношение к Катиной и Волковой среди украинцев сегодня резко негативное.