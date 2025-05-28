Группа t.A.T.u воссоединится и выступит в Крыму: ни Катина, ни Волкова ранее не высказывались о войне в Украине

Со временем они начали появляться на сценах мероприятий, которые прямо или косвенно поддерживают кремлевскую политику. Так, в 2018 году Волкова выступила на открытии Керченского моста, а Катина – в оккупированных Донецке и Луганске. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ни одна из них не выступила с заявлениями в защиту Украины. Более того, в сентябре того же года они дали концерт в Минске на стадионе, за что подверглись волне критики от фанатов из Латинской Америки, которые обвинили певиц в поддержке диктатуры.