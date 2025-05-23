"Я лежу в психушке": "импровизатор" Дмитрий Позов сделал шокирующее заявление о депрессии, алкоголе и разрыве с женой
Актер и участник шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов сделал в своем Telegram-канале серию личных и болезненно откровенных публикаций, в которых рассказал о тяжелом психическом состоянии, депрессии, попытке справляться с болью при помощи алкоголя и о распаде семьи. Эти признания шокировали поклонников, которые даже не догадывались о том, что происходит.
«Я стараюсь с вами быть откровенным во всем. Даже если это не очень хорошее что-то. Пусть это будет частью моей терапии. И моей ответственностью перед вами», — написал Дмитрий Позов вечером 22 мая.
Импровизатор признался, что в какой-то момент рефлексия и постоянное самоанализирование довели его до депрессии, несмотря на всю кажущуюся «подготовленность»: наличие врача, терапевта, таблеток, осознанности. «Я же даже врач. И как я решил справляться со всеми бедами? Я начал пить. Не до беспредела, но для меня много и часто. И очень быстро стало еще хуже».
Он пишет, что решил исчезнуть на время — чтобы остановиться, «пересобрать себя, отыскать новые смыслы и идеи». Сейчас он находится в клинике. «Лежу в психушке. Есть модное слово — рехаб. Но как черта ни называй…» — добавляет он.
«Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше. Это единственный шанс».
Утром 23 мая Дмитрий продолжил: «Ну что, я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. Я говорил, что стал пить больше обычного. Но это не запои, не интоксикация и тем более не горячка. Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли».
Он рассказал, что в ноябре прошлого года тяжело заболел его отец, и вскоре стало ясно, что жить ему осталось недолго. «Это и само по себе страшно, но то, как это было, добавило кошмара. В январе отца не стало. [...] Только после его смерти осознал все. И накрыло сильно».
Параллельно, как признает сам Дмитрий Позов, копились проблемы в семье - с женой Екатериной. Он пытался справиться с ситуацией, но не вывез. «Я привык жить ради других и эмоции получать через других людей. И казалось, я безгранично люблю Катю, что невозможно любить сильнее, что сейчас мы решим небольшие недопонимания и продолжим быть идеальной парой. Просто надо чуть-чуть поработать над собой и все. Но… оказалось, все не так просто».
В какой-то момент актер съехал из дома, начались ссоры, эпизоды излишнего употребления алкоголя. Были попытки «починить» отношения, но все рушилось сильнее. Сейчас он живет один в съемной квартире. «Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке».
«Мне осточертело притворяться. Притворяться месяцами, что я веселый и радостный, пока у меня медленно и мучительно умирает отец. [...] Делать вид, что у меня все в порядке в семье, изображать, что я живу дома, хотя давно не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту», - поделился Дмитрий.
Позов просит оставить в покое не только его, но и его жену. «Отнеситесь с пониманием к личной жизни взрослых людей. Не лезьте к Кате и ко мне с сочувствием, советами и тем более осуждениями. Мы сами во всем разберемся. Или не разберемся. Но тоже сами».
Особенно жестко он отреагировал на критику в адрес жены:
«Катю не трогайте вообще. Она прекрасная женщина, я был с ней счастлив много лет, все, кто говорит о ней плохо — идите нахер. Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил ее и восхищался ей, и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей и я буду любить ее всегда».
В завершении он обратился к подписчикам: «Ответьте на мою откровенность своим адекватным поведением, пожалуйста».
Дмитрий Позов - один из участников шоу «Импровизаторы» (бывшая «Импровизация»), которое существует уже 9 лет. Там он играет вместе с Антоном Шастуном, Арсением Поповым и Сергеем Матвиенко. Теперь поклонники переживают, что четверка может распасться, несмотря на множество совместых проектов.