"Я лежу в психушке": "импровизатор" Дмитрий Позов сделал шокирующее заявление о депрессии, алкоголе и разрыве с женой

«Катю не трогайте вообще. Она прекрасная женщина, я был с ней счастлив много лет, все, кто говорит о ней плохо — идите нахер. Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил ее и восхищался ей, и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей и я буду любить ее всегда».