ФОТО: JJ торжественно встретили в Вене после победы на "Евровидении-2025"
После блестящей победы на 69-м конкурсе «Евровидение» в Базеле, австрийский певец и автор песен Йоханнес Пич, выступающий под псевдонимом JJ, был торжественно принят в Вене. 19 мая 2025 года он встретился с канцлером Австрии Кристианом Штокером и высокопоставленными представителями австрийского правительства в рамках официального мероприятия.
На опубликованной фотографии JJ позирует с хрустальным трофеем победителя конкурса «Евровидение», рядом с ним — госсекретарь Элизабет Зехетнер, вице-канцлер и министр по делам культуры Андреас Баблер, канцлер Кристиан Штокер и министр по европейским и международным делам Беате Майнл-Райзингер. Торжественная встреча прошла в стенах федеральной канцелярии в Вене.
В ходе пресс-мероприятия официальные лица выразили благодарность JJ за его выдающееся достижение и подчеркнули важность культурного вклада Австрии на международной арене. Канцлер Австрии Кристиан Штокер поздравил JJ с победой на «Евровидении-2025». В своем заявлении он отметил: «Мои самые теплые поздравления с победой на #ESC2025! JJ сегодня пишет историю австрийской музыки» .
JJ родился 29 апреля 2001 года в Вене: его отец - австрийский IT-специалист, а мама - повар с Филиппин. В детстве Йоханнес с семьей переехал в Дубай, где он посещал Немецкую международную школу и познакомился с поп-музыкой через семейные караоке-вечеринки, а также с оперой благодаря отцу. В 2016 году семья вернулась в Австрию. JJ окончил гимназию Вензгассе в Вене в 2020 году, затем обучался в оперной школе при Венской государственной опере и продолжил обучение в Университете музыки и искусства города Вены, где изучал сольное пение.
В 2020 году JJ участвовал в девятом сезоне шоу The Voice UK, где его наставником был will.i.am; он дошел до раунда «нокаутов». В 2021 году принял участие в пятом сезоне австрийского шоу Starmania, где дошел до первого финального выпуска.
JJ открыто заявляет о своей принадлежности к ЛГБТК+ сообществу. Он самоидентифицирует себя квиром. После победы на «Евровидении» Пич рассказал, что у него есть парень, который живет в Вене. JJ свободно говорит на немецком, английском, французском и тагальском (филиппинском) языках.
Так Пич возвращатся домой после победы: