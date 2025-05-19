ФОТО: JJ торжественно встретили в Вене после победы на "Евровидении-2025"

JJ родился 29 апреля 2001 года в Вене: его отец - австрийский IT-специалист, а мама - повар с Филиппин. В детстве Йоханнес с семьей переехал в Дубай, где он посещал Немецкую международную школу и познакомился с поп-музыкой через семейные караоке-вечеринки, а также с оперой благодаря отцу. В 2016 году семья вернулась в Австрию. JJ окончил гимназию Вензгассе в Вене в 2020 году, затем обучался в оперной школе при Венской государственной опере и продолжил обучение в Университете музыки и искусства города Вены, где изучал сольное пение.