Четвертая жена Александра Цекало поразила экстремальными изменениями внешности

Ее лицо также изменилось — подбородок стал острее, черты резче. Это породило новую волну слухов о возможных пластических операциях. Дарину подозревают в ринопластике, изменении формы ушей и даже — после столь радикального похудения — в уменьшении талии с помощью удаления ребер. Дарина опровергла эти предположения, объяснив, что ее уши всегда были такими, но раньше она скрывала их волосами, а похудение связано с "новым взглядом на себя".