Четвертая жена Александра Цекало поразила экстремальными изменениями внешности
33-летняя Дарина Эрвин - жена 64-летнего продюсера Александра Цекало, недавно вызвала бурное обсуждение в Сети. Она приняла участие в фотосессии, где позировала в ярко-красном латексном костюме, подчеркнувшем ее практически исчезнувшие формы.
Дарина Эрвин выложила свои новые фото в Instagram. Укороченный топ и облегающие брюки с высокой талией сделали акцент на фигуре, которая, по мнению подписчиков, стала слишком худой. В комментариях к снимкам немало пользователей выражают тревогу: некоторые всерьез опасаются, что Дарина Эрвин довела себя до анорексичного состояния.
Ее лицо также изменилось — подбородок стал острее, черты резче. Это породило новую волну слухов о возможных пластических операциях. Дарину подозревают в ринопластике, изменении формы ушей и даже — после столь радикального похудения — в уменьшении талии с помощью удаления ребер. Дарина опровергла эти предположения, объяснив, что ее уши всегда были такими, но раньше она скрывала их волосами, а похудение связано с "новым взглядом на себя".
Экс-модель Дарина Эрвин живет в Нью-Йорке и занимается живописью — преимущественно в жанре ню, несмотря на отсутствие профильного образования. Ее картины находят отклик у коллекционеров, и сама Эрвин не скрывает, что искусство — это способ самовыражения. Однако часть подписчиков все чаще обсуждает не ее творчество, а внешний вид: "слишком худая", "куда делась прежняя Дарина", "это уже не мода, а тревожный сигнал" — такими комментариями наполнены соцсети.
Дарина — четвертая жена Александра Цекало. До нее артист был женат на солистке ансамбля "Шляпа" Алене Шиферман, Лолите Милявской и Виктории Галушке (младшей сестре Веры Брежневой), от которой у него двое детей. В 2019 году он связал себя узами брака с Дариной Эрвин — уроженкой Казахстана, живущей в США.