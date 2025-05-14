Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского фестиваля, Холли Берри - подчинилась и нарвалась на обидную критику
На Лазурном берегу Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит в условиях обновленного дресс-кода. Организаторы ввели строгие ограничения на наряды гостей: под запретом оказались излишне откровенные платья и объемные шлейфы, мешающие передвижению и размещению в зале. Однако реакция звезд на новые правила оказалась диаметрально противоположной.
Хайди Клум: в откровенном наряде со шлейфом наперекор запретам
51-летняя топ-модель Хайди Клум стала одной из самых обсуждаемых гостей церемонии открытия. Для выхода на красную дорожку у отеля Martinez она выбрала роскошное платье от Elie Saab из коллекции «1001 сезон». Наряд был сшит из многослойной органзы и украшен 3D-лепестками роз. Платье отличалось откровенным вырезом на бедре, открытыми плечами и внушительным трехметровым шлейфом — все, что запрещено новыми правилами фестиваля.
Тем не менее, Хайди не сменила наряд в угоду организаторам. Сотрудники службы безопасности, хотя и имели право не пустить нарушительницу, не вмешались. Судья шоу «Америка ищет таланты» прошла по дорожке без препятствий, дополнив эффектный образ лаконичными серьгами, обручальным кольцом и гламурным макияжем с акцентом на глаза.
Холли Берри: жертва новых ограничений
В отличие от Хайди Клум, 58-летняя Холли Берри предпочла следовать правилам. Голливудская актриса призналась, что была вынуждена в последний момент отказаться от платья от индийского дизайнера Гаурав Гупты: «У меня было потрясающее платье, но у него был слишком длинный шлейф. Конечно, я не собираюсь нарушать правила», — сказала Берри на пресс-конференции. Однако многие сочли наряд звезды слишком скучным.
Комментаторы в Сети выразили свое разочарование: «Обожаю Холли, но это платье явно не уровень Канн. Где блеск, где эффект вау? Такое ощущение, что она пошла на ужин, а не на красную дорожку», «У нее потрясающая фигура и харизма, но платье не подчеркивает ничего. Канны — это гламур, а не офисный стиль!», «Понимаю желание соблюдать правила, но можно же было выбрать что-то элегантное и эффектное. Это — ни то ни се», «Вспомните ее образы с Met Gala — вот это был шик. А здесь она как будто не старалась вовсе».