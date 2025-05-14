Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского фестиваля, Холли Берри - подчинилась и нарвалась на обидную критику

Комментаторы в Сети выразили свое разочарование: «Обожаю Холли, но это платье явно не уровень Канн. Где блеск, где эффект вау? Такое ощущение, что она пошла на ужин, а не на красную дорожку», «У нее потрясающая фигура и харизма, но платье не подчеркивает ничего. Канны — это гламур, а не офисный стиль!», «Понимаю желание соблюдать правила, но можно же было выбрать что-то элегантное и эффектное. Это — ни то ни се», «Вспомните ее образы с Met Gala — вот это был шик. А здесь она как будто не старалась вовсе».