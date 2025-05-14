Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского фестиваля, Холли Берри - подчинилась и нарвалась на обидную критику
фото: SplashNews.com/ Vida Press
Хайди Клум выбрала наряд, который противоречит новым правилам Каннского кинофестиваля.
Мировые звезды

Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского фестиваля, Холли Берри - подчинилась и нарвалась на обидную критику

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

На Лазурном берегу Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит в условиях обновленного дресс-кода. Организаторы ввели строгие ограничения на наряды гостей: под запретом оказались излишне откровенные платья и объемные шлейфы, мешающие передвижению и размещению в зале. Однако реакция звезд на новые правила оказалась диаметрально противоположной.

Хайди Клум: в откровенном наряде со шлейфом наперекор запретам

51-летняя топ-модель Хайди Клум стала одной из самых обсуждаемых гостей церемонии открытия. Для выхода на красную дорожку у отеля Martinez она выбрала роскошное платье от Elie Saab из коллекции «1001 сезон». Наряд был сшит из многослойной органзы и украшен 3D-лепестками роз. Платье отличалось откровенным вырезом на бедре, открытыми плечами и внушительным трехметровым шлейфом — все, что запрещено новыми правилами фестиваля.

фото: Vida Press
Особенностями наряда Хайди Клум стали открытые плечи, смелый разрез на бедре и объемный трехметровый шлейф. Все, что запрещено новыми правилами!
Особенностями наряда Хайди Клум стали открытые плечи, смелый разрез на бедре и объемный трехметровый шлейф. Все, что запрещено новыми правилами!

Тем не менее, Хайди не сменила наряд в угоду организаторам. Сотрудники службы безопасности, хотя и имели право не пустить нарушительницу, не вмешались. Судья шоу «Америка ищет таланты» прошла по дорожке без препятствий, дополнив эффектный образ лаконичными серьгами, обручальным кольцом и гламурным макияжем с акцентом на глаза.

Холли Берри: жертва новых ограничений

В отличие от Хайди Клум, 58-летняя Холли Берри предпочла следовать правилам. Голливудская актриса призналась, что была вынуждена в последний момент отказаться от платья от индийского дизайнера Гаурав Гупты: «У меня было потрясающее платье, но у него был слишком длинный шлейф. Конечно, я не собираюсь нарушать правила», — сказала Берри на пресс-конференции. Однако  многие сочли наряд звезды слишком скучным.

фото: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press
Холли Берри была вынуждена отказаться от «потрясающего» платья после запрета.
Холли Берри была вынуждена отказаться от «потрясающего» платья после запрета.

Комментаторы в Сети выразили свое разочарование: «Обожаю Холли, но это платье явно не уровень Канн. Где блеск, где эффект вау? Такое ощущение, что она пошла на ужин, а не на красную дорожку», «У нее потрясающая фигура и харизма, но платье не подчеркивает ничего. Канны — это гламур, а не офисный стиль!», «Понимаю желание соблюдать правила, но можно же было выбрать что-то элегантное и эффектное. Это — ни то ни се», «Вспомните ее образы с Met Gala — вот это был шик. А здесь она как будто не старалась вовсе».

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