Ирина Шейк на красной дорожке Каннского фестиваля: супермодель выбрала необычный для себя образ

Ирина Шейк не из тех, кто часами потеет в спортзале. Она предпочитает баланс: немного йоги, немного бокса, пешие прогулки, растяжка. Главное — слушать тело и не насиловать его. Иногда она просто танцует дома под любимую музыку — это и весело, и полезно.