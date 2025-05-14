Ирина Шейк на красной дорожке Каннского фестиваля: супермодель выбрала необычный для себя образ
Супермодель Ирина Шейк вновь доказала, что ее появление на красной дорожке — это всегда событие. На 78-м Каннском кинофестивале модель поразила гостей и фотографов эффектным образом, который сочетал элегантность и театральность.
Ирина Шейк выбрала впечатляющее платье с пышной юбкой и объемными рукавами из черного полупрозрачного тюля в белый горошек. Наряд с открытыми плечами подчеркивал безупречную фигуру модели, а его мерцание на свету создает почти сказочный эффект. Стильный акцент — длинные черные перчатки, гармонирующие с платьем и придающие образу ретро-нотки.
Волосы были собраны в высокий гладкий пучок с оригинальной укладкой, открывая лицо и шею, что позволило подчеркнуть эффектные серьги с крупными камнями — они стали единственным ярким украшением в образе, не перегружая общий силуэт.
Выразительный макияж с акцентом на глаза, идеальная осанка и уверенная улыбка сделали Ирину центром внимания на ковровой дорожке. Она с легкостью позировала десяткам фотографов, приветливо махала публике и источала ту самую звездную харизму, за которую ее любят поклонники по всему миру.
Делимся главными секретами красоты Ирины Шейк, о которых она сама не раз рассказывала в интервью.
Минимум макияжа в повседневной жизни
Ирина старается не перегружать кожу косметикой вне съемок и мероприятий. Ее повседневный образ — это чистая увлажнённая кожа, немного бровей, блеск для губ и SPF. По ее словам, красота — в уверенности, а не в тонне тонального крема.
Увлажнение — основа ухода
Модель признает, что у нее сухая кожа, поэтому вода и увлажняющие средства — её must-have. Шейк пьет много жидкости в течение дня и предпочитает плотные, насыщенные кремы, особенно после перелетов и фотосессий.
Бани и маски по-русски
Один из любимых бьюти-ритуалов Ирины — русская баня. Горячий пар, веник и очищающие процедуры — это то, что помогает ей восстановиться физически и эмоционально. Также она часто делает домашние маски из натуральных ингредиентов, как это делала ее бабушка.
Движение без фанатизма
Ирина Шейк не из тех, кто часами потеет в спортзале. Она предпочитает баланс: немного йоги, немного бокса, пешие прогулки, растяжка. Главное — слушать тело и не насиловать его. Иногда она просто танцует дома под любимую музыку — это и весело, и полезно.
Личные фотографии Ирины Шейк
Сон и отказ от алкоголя
Хороший сон — один из главных факторов красоты для модели. Ирина старается спать не меньше 8 часов и избегает алкоголя, особенно перед важными съемками и показами, так как он влияет на кожу и общее самочувствие.
Уход за волосами — минимум, но качественно
Несмотря на постоянные укладки и эксперименты на съемках, в жизни Ирина Шейк предпочитает минимализм в уходе за волосами. Она использует питательные маски и старается не перегревать волосы утюжками и фенами без необходимости.
Улыбка и любовь к себе
По словам Ирины, настоящая красота начинается с принятия себя. Она не боится старения, не зациклена на внешности и старается быть в гармонии с собой. «Секрет красоты? Любить себя такой, какая ты есть — и немного хайлайтера», — говорит она с улыбкой.