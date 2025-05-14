Ирина Шейк на красной дорожке Каннского фестиваля: супермодель выбрала необычный для себя образ
фото: SplashNews.com/ Vida Press
Черное платье в горошек и ретро-перчатки: образ Ирины Шейк покорил Канны.
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Ирина Шейк на красной дорожке Каннского фестиваля: супермодель выбрала необычный для себя образ

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Супермодель Ирина Шейк вновь доказала, что ее появление на красной дорожке — это всегда событие. На 78-м Каннском кинофестивале модель поразила гостей и фотографов эффектным образом, который сочетал элегантность и театральность.

Ирина Шейк выбрала впечатляющее платье с пышной юбкой и объемными рукавами из черного полупрозрачного тюля в белый горошек. Наряд с открытыми плечами подчеркивал безупречную фигуру модели, а его мерцание на свету создает почти сказочный эффект. Стильный акцент — длинные черные перчатки, гармонирующие с платьем и придающие образу ретро-нотки.

фото: Daniele Cifalà/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Ирина Шейк затмила всех в Каннах!
Ирина Шейк затмила всех в Каннах!

Волосы были собраны в высокий гладкий пучок с оригинальной укладкой, открывая лицо и шею, что позволило подчеркнуть эффектные серьги с крупными камнями — они стали единственным ярким украшением в образе, не перегружая общий силуэт.

Выразительный макияж с акцентом на глаза, идеальная осанка и уверенная улыбка сделали Ирину центром внимания на ковровой дорожке. Она с легкостью позировала десяткам фотографов, приветливо махала публике и источала ту самую звездную харизму, за которую ее любят поклонники по всему миру.

фото: Luca Carlino/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Образ Ирины Шейк стал одним из самых обсуждаемых за весь фестивальный день — утонченный, запоминающийся и безупречно стилизованный.
Образ Ирины Шейк стал одним из самых обсуждаемых за весь фестивальный день — утонченный, запоминающийся и безупречно стилизованный.

Делимся главными секретами красоты Ирины Шейк, о которых она сама не раз рассказывала в интервью.

Минимум макияжа в повседневной жизни

Ирина старается не перегружать кожу косметикой вне съемок и мероприятий. Ее повседневный образ — это чистая увлажнённая кожа, немного бровей, блеск для губ и SPF. По ее словам, красота — в уверенности, а не в тонне тонального крема.

Увлажнение — основа ухода

Модель признает, что у нее сухая кожа, поэтому вода и увлажняющие средства — её must-have. Шейк пьет много жидкости в течение дня и предпочитает плотные, насыщенные кремы, особенно после перелетов и фотосессий.

Бани и маски по-русски

Один из любимых бьюти-ритуалов Ирины — русская баня. Горячий пар, веник и очищающие процедуры — это то, что помогает ей восстановиться физически и эмоционально. Также она часто делает домашние маски из натуральных ингредиентов, как это делала ее бабушка.

Движение без фанатизма

Ирина Шейк не из тех, кто часами потеет в спортзале. Она предпочитает баланс: немного йоги, немного бокса, пешие прогулки, растяжка. Главное — слушать тело и не насиловать его. Иногда она просто танцует дома под любимую музыку — это и весело, и полезно.

Личные фотографии Ирины Шейк

Сон и отказ от алкоголя

Хороший сон — один из главных факторов красоты для модели. Ирина старается спать не меньше 8 часов и избегает алкоголя, особенно перед важными съемками и показами, так как он влияет на кожу и общее самочувствие.

Уход за волосами — минимум, но качественно

Несмотря на постоянные укладки и эксперименты на съемках, в жизни Ирина Шейк предпочитает минимализм в уходе за волосами. Она использует питательные маски и старается не перегревать волосы утюжками и фенами без необходимости.

Улыбка и любовь к себе

По словам Ирины, настоящая красота начинается с принятия себя. Она не боится старения, не зациклена на внешности и старается быть в гармонии с собой. «Секрет красоты? Любить себя такой, какая ты есть — и немного хайлайтера», — говорит она с улыбкой.

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