ВИДЕО: Алла Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте на Кипре: "Кристина будет петь!"
В последние дни вокруг Кристины Орбакайте развернулась череда событий, связанных с запретом на ее въезд в Латвию. Однако артистка с аншлагом выступает в других странах и недавно побывала на Кипре, где живет ее мама Алла Пугачева.
В конце апреля латвийские власти включили Кристину Орбакайте в список нежелательных для въезда лиц. Министр внутренних дел Рихард Козловскис объяснил это решение опасениями служб безопасности. Служба государственной безопасности указала, что выступления артистов, поддерживающих российскую агрессию, могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе. В частности, Орбакайте обвиняют в выступлениях в оккупированном Крыму и участии в мероприятиях, связанных с российской пропагандой. В связи с этим был отменен ее запланированный на 1 июня концерт в Юрмале
Кристина Орбакайте выразила несогласие с решением латвийских властей, назвав запрет на въезд нарушением международных норм и принципов свободы слова. Она подчеркнула, что ее творчество вне политики и всегда было направлено на объединение людей через искусство. Певица заявила о намерении обжаловать это решение в судебном порядке, подчеркнув, что будет отстаивать свое право выступать перед своей аудиторией
8 мая Орбакайте выступила с концертом в Лимассоле (Кипр), на котором присутствовала ее мать Алла Пугачева вместе с сестрой и братом Кристины - Лизой и Гарри. Во время выступления Орбакайте выразила благодарность матери, опустившись на колени и обратившись к зрителям со словами: «Как я вам завидую! Вы ее соседи».
В конце шоу Пугачева вместе с Лизой и Гарри подошла к сцене, в это время Орбакайте исполняла трек «Алла будет петь». Они вручили ей три букета. В конце песни Алла Борисовна взяла у дочери микрофон и заявила: «Кристина будет петь!»