ВИДЕО: Алла Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте на Кипре: "Кристина будет петь!"

В конце апреля латвийские власти включили Кристину Орбакайте в список нежелательных для въезда лиц. Министр внутренних дел Рихард Козловскис объяснил это решение опасениями служб безопасности. Служба государственной безопасности указала, что выступления артистов, поддерживающих российскую агрессию, могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе. В частности, Орбакайте обвиняют в выступлениях в оккупированном Крыму и участии в мероприятиях, связанных с российской пропагандой. В связи с этим был отменен ее запланированный на 1 июня концерт в Юрмале