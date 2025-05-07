Из-за новой фотографии Галкина заподозрили в увеличении губ - что ответил шоумен
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который уже несколько лет живет с семьей в Израиле и на Кипре, вновь привлек внимание поклонников. На своей странице в Instagram артист опубликовал свежий снимок, на котором позирует на фоне цветущей глицинии.
В соцсетях Максим Галкин не только делится личными моментами, но и активно выступает с концертами, где продолжает свою сатирическую деятельность. Артист остается верен своим убеждениям и продолжает выражать поддержку Украине, несмотря на давление со стороны российских властей.
Недавно артист опубликовал свежий снимок, на котором позирует на фоне цветущей глицинии. "Ну, какова красота!" – подписал фото Галкин, демонстрируя не только живописные цветы, но и свой новый образ.
Судя по снимку, артист решил распустить свои кудри, что не осталось незамеченным его подписчиками. В комментариях под публикацией можно встретить множество комплиментов:
- "Ах, какой красавчик этот талантливый иноагент!"
- "Ох, что же вы с нами делаете, Максим Александрович!"
- "Прекрасно выглядите!"
Кроме того, одна из подписчиц поинтересовалась, а не увеличивал ли Галкин губы, на что юморист с присущей ему иронией ответил, что у него все свое - "от природы".
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Максим Галкин напомнил о своем многогранном таланте — в сети появилось видео с его лучшими пародиями из шоу "Точь-в-точь", собранное поклонниками.