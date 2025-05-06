Беременная третьим ребенком Рианна и другие звезды на балу Института костюма Меt Gala 2025

На мероприятии Анны Винтур знаменитости по традиции показали костюмы, которые подобрали в соответствии с заявленной темой. Каждый год она разная. В этот раз дресс-код звучал как Superfine: Tailoring Black Style («Супертонкий крой в черном стиле»). А источником для вдохновения послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». Дресс-код оказался непростым, и далеко не всем удалось соблюсти его, пишет TheVoiceMag.