Беременная третьим ребенком Рианна и другие звезды на балу Института костюма Меt Gala 2025
В Метрополитен-музее Нью-Йорка прошел бал Института костюма Met Gala 2025 – главного события в мире моды.
На мероприятии Анны Винтур знаменитости по традиции показали костюмы, которые подобрали в соответствии с заявленной темой. Каждый год она разная. В этот раз дресс-код звучал как Superfine: Tailoring Black Style («Супертонкий крой в черном стиле»). А источником для вдохновения послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». Дресс-код оказался непростым, и далеко не всем удалось соблюсти его, пишет TheVoiceMag.
Рианна вышла в укороченном пиджаке, корсетном топе и юбке с высоким разрезом. Она дополнила аутфит шляпой и галстуком в горошек, отсылающими к эстетике черного дендизма. За ее образ отвечал Марк Джейкобс. Рианна таким образом подтвердила свою третью беременность. Это событие стало одним из самых обсуждаемых моментов светского мероприятия.
Николь Кидман появилась в Метрополитен-музее в черном платье Balenciaga, сшитом на заказ специально для нее. Но наибольшее внимание зрителей привлекло отнюдь не платье. Многие были ошеломлены, когда поняли, что голливудская звезда коротко обрезала шикарные светлые волосы.
Холли Берри появилась на публике в прозрачном платье с черными вставками. Приталенный наряд в пол открывал фигуру актрисы. Она дополнила аутфит черной круглой вуалеткой, коротким пиджаком и массивными алмазными украшениями. В свои 58 лет актриса все еще может себе позволить воспользоваться трюком «на дорожку без нижнего белья».
Хейли Бибер в блейзере на голое тело появилась на Met Gala без мужа и сделала ставку на total black.
Деми Мур вышла в сверкающем платье в форме галстука с огромным воротником-ореолом.