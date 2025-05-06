Беременная третьим ребенком Рианна и другие звезды на балу Института костюма Меt Gala 2025
фото: Vida Press
Самые обсуждаемые гостьи бала Института костюма - беременная Рианна и Николь Кидман в новом имидже.
Мировые звезды

Беременная третьим ребенком Рианна и другие звезды на балу Института костюма Меt Gala 2025

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В Метрополитен-музее Нью-Йорка прошел бал Института костюма Met Gala 2025 – главного события в мире моды.

На мероприятии Анны Винтур знаменитости по традиции показали костюмы, которые подобрали в соответствии с заявленной темой. Каждый год она разная. В этот раз дресс-код звучал как Superfine: Tailoring Black Style («Супертонкий крой в черном стиле»). А источником для вдохновения послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». Дресс-код оказался непростым, и далеко не всем удалось соблюсти его, пишет TheVoiceMag.

фото: Victoria Jones/Shutterstock/ Vida Press
Анна Винтур.
Анна Винтур.

Рианна вышла в укороченном пиджаке, корсетном топе и юбке с высоким разрезом. Она дополнила аутфит шляпой и галстуком в горошек, отсылающими к эстетике черного дендизма. За ее образ отвечал Марк Джейкобс. Рианна таким образом подтвердила свою третью беременность. Это событие стало одним из самых обсуждаемых моментов светского мероприятия. 

фото: Anthony Behar/Sipa USA/ Vida Press
Рианна.
Рианна.

Николь Кидман появилась в Метрополитен-музее в черном платье Balenciaga, сшитом на заказ специально для нее. Но наибольшее внимание зрителей привлекло отнюдь не платье. Многие были ошеломлены, когда поняли, что голливудская звезда коротко обрезала шикарные светлые волосы. 

фото: Vida Press
Николь Кидман.
Николь Кидман.

Холли Берри появилась на публике в прозрачном платье с черными вставками. Приталенный наряд в пол открывал фигуру актрисы. Она дополнила аутфит черной круглой вуалеткой, коротким пиджаком и массивными алмазными украшениями. В свои 58 лет актриса все еще может себе позволить воспользоваться трюком «на дорожку без нижнего белья».

фото: Bre Johnson/BFA.com/Shutterstock/ Vida Press
Холли Берри.
Холли Берри.

Хейли Бибер в блейзере на голое тело появилась на Met Gala без мужа и сделала ставку на total black.

фото: Nancy Rivera / SplashNews.com/ Vida Press
Хейли Бибер.
Хейли Бибер.

Деми Мур вышла в сверкающем платье в форме галстука с огромным воротником-ореолом.

фото: Nancy Rivera / SplashNews.com/ Vida Press
Деми Мур.
Деми Мур.
фото: Vida Press
Мадонна и Дженна Ортега.
Мадонна и Дженна Ортега.

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Деми МурХолли БерриРианнаBalenciagaНиколь КидманХейли БиберМарк ДжейкобсMet Gala

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