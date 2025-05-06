"Врачи до сих пор не сказали, что случилось на самом деле": 11-летняя актриса Netflix умерла после 13 остановок сердца

В конечном итоге врачи констатировали смерть мозга Миллены. После этого в личном блоге девочки появился душераздирающий пост от ее родителей, которые несмотря ни на что, стараются держаться. «2 мая мы потеряли нашу малышку, но мы уверены, что она в объятиях нашего Бога и находится в прекрасном месте. Дни, которые мы провели вместе, навсегда останутся в нашей памяти, и мы никогда не забудем твою радость, которая распространяется на всех вокруг. Наша девочка, мы скучаем по тебе и прекрасно понимаем, что это чувство будет лишь усиливаться с каждым днем… Ты была светом в нашей жизни, и мы знаем, что ты будешь смотреть на нас со стороны и освещать нашу жизнь. Мы будем любить тебя вечно, и ты всегда будешь в нашем сердце», — написали они.