"Врачи до сих пор не сказали, что случилось на самом деле": 11-летняя актриса Netflix умерла после 13 остановок сердца
Бразильская актриса Миллена Брандао, снимавшаяся в проектах Netflix, умерла в возрасте 11 лет после 13 остановок сердца. Об этом сообщает People.
Брандао не стало в пятницу, 2 мая, за несколько дней до этого она была госпитализирована. По словам ее родителей, причина смерти девочки остается неизвестной. Мать актрисы рассказала, что с 24 апреля ее дочь начала испытывать сильные головные боли, боли в ногах, сонливость и потерю аппетита.
«Врач сказал, что это лихорадка денге, но никаких анализов не сделал. Он сказал нам отвезти ее домой и дать лекарство», — поделилась женщина.
Через некоторое время Брандао потеряла сознание в ванной у себя дома, после этого ее положили в больницу. «Ей сделали только компьютерную томографию, и врачи сказали, что увидели 5-сантиметровую опухоль в мозге. Но они не знают, была ли эта опухоль опухолью, кистой, отеком, сгустком крови… Ей становилось все хуже, у нее случались по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок. Раньше такого никогда не было. Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле случилось с моей дочерью и что ее убило», — поделилась жуткими подробностями мама юной артистки Тайс Брандао.
В конечном итоге врачи констатировали смерть мозга Миллены. После этого в личном блоге девочки появился душераздирающий пост от ее родителей, которые несмотря ни на что, стараются держаться. «2 мая мы потеряли нашу малышку, но мы уверены, что она в объятиях нашего Бога и находится в прекрасном месте. Дни, которые мы провели вместе, навсегда останутся в нашей памяти, и мы никогда не забудем твою радость, которая распространяется на всех вокруг. Наша девочка, мы скучаем по тебе и прекрасно понимаем, что это чувство будет лишь усиливаться с каждым днем… Ты была светом в нашей жизни, и мы знаем, что ты будешь смотреть на нас со стороны и освещать нашу жизнь. Мы будем любить тебя вечно, и ты всегда будешь в нашем сердце», — написали они.
Несколько лет назад Миллена Брандао сыграла в известном сериале Netflix «Единомышленники». Многочисленные пользователи Сети и поклонники кинопроекта не могут поверить в случившееся и желают близким артистки сил пережить страшную трагедию.