Леди Гага побила рекорд Мадонны: на ее бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро пришло более 2 млн зрителей!
Настоящее море людей заполнило пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу, когда суперзвезда Леди Гага дала грандиозный бесплатный концерт в бразильском мегаполисе. По оценкам организаторов, шоу собрало около 2,1 миллиона зрителей.
Фанаты начали занимать места с самого утра субботы, чтобы оказаться как можно ближе к сцене. Концерт был организован при финансовой поддержке местных властей.
Один из поклонников, Лукас, рассказал CNN, что, по его мнению, на концерте Гаги собралось больше людей, чем на выступлении Мадонны годом ранее на этом же легендарном пляже. «Кажется, город стал еще более людным, но я очень взволнован», — признался он. Многие поклонники — которых певица называет своими «маленькими монстрами» — пришли в тематических костюмах, вдохновленных хитами «Poker Face», «Born This Way» и «Bad Romance».
Поездка Леди Гаги в Бразилию — часть ее мирового тура в поддержку нового альбома Mayhem. На прошлой неделе 39-летняя певица и актриса выступала в Мехико, где дала два концерта. А за день до шоу в Рио она неожиданно вышла на сцену Копакабаны, чтобы провести репетицию прямо перед отдыхающими. «Я так скучала по вам», — сказала Гага под аплодисменты. Это ее первое выступление в Бразилии с 2012 года. «Я знаю, что это еще не настоящее шоу, а всего лишь репетиция, но все ощущается как реальный концерт», — добавила она перед тем, как исполнить «Alejandro».
Аргентинская туристка по имени Абриль, направляясь к сцене в субботу вечером, поделилась своими эмоциями с CNN Brazil: «На Копакабане царит невероятная энергия. Рио — потрясающий город, который всегда создает атмосферу праздника и волшебства».
Известно, что группа Queen собрала свыше 2 миллионов зрителей на своем концерте в Сиднее 26 апреля в 1985 году. Рекорд есть и в копилке Мадонны - в прошлом году 65-летняя певица собрала в Бразилии 1,6 млн человек.