Леди Гага побила рекорд Мадонны: на ее бесплатный концерт в Рио-де-Жанейро пришло более 2 млн зрителей!

Поездка Леди Гаги в Бразилию — часть ее мирового тура в поддержку нового альбома Mayhem. На прошлой неделе 39-летняя певица и актриса выступала в Мехико, где дала два концерта. А за день до шоу в Рио она неожиданно вышла на сцену Копакабаны, чтобы провести репетицию прямо перед отдыхающими. «Я так скучала по вам», — сказала Гага под аплодисменты. Это ее первое выступление в Бразилии с 2012 года. «Я знаю, что это еще не настоящее шоу, а всего лишь репетиция, но все ощущается как реальный концерт», — добавила она перед тем, как исполнить «Alejandro».