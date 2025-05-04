Исполнительница главной роли в советском телефильме "Гостья из будущего" борется с тяжелым заболеванием

Несмотря на огромную популярность, обрушившуюся на нее после выхода «Гостьи из будущего», Гусева не связала свою жизнь с актерской профессией. После школы она поступила в Московский технологический университет им. Ломоносова, где изучала биотехнологии. Затем начала научную карьеру в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Позже она занимала руководящую должность в компании, разрабатывающей иммунобиологические препараты.