Исполнительница главной роли в советском телефильме "Гостья из будущего" борется с тяжелым заболеванием
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Наталья Гусева.
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Исполнительница главной роли в советском телефильме "Гостья из будущего" борется с тяжелым заболеванием

Отдел новостей

Otkrito.lv

Звезда советского фильма "Гостья из будущего", исполнительница роли Алисы Селезневой Наталья Гусева столкнулась с серьезной болезнью — по данным российских СМИ, у актрисы обнаружена злокачественная опухоль, и ее состояние вызывает обеспокоенность.

Исполнительница главной роли в культовом телефильме «Гостья из будущего» Наталья Гусева (в замужестве — Мурашкевич) оказалась в центре тревожных новостей. 53-летняя бывшая актриса и ученый уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Как сообщают росСМИ, самочувствие Гусевой начало ухудшаться некоторое время назад, и последующее обследование подтвердило худшие опасения — у нее диагностирована злокачественная опухоль.

Точный диагноз официально не раскрывается, однако известно, что заболевание прогрессирует: количество новообразований увеличивается, а остановить развитие болезни медикам пока не удается. Наталья перенесла уже несколько операций и вынуждена регулярно проходить медицинские обследования. Врачи категорически запретили ей тяжелые физические нагрузки. Сама Наталья пугающие известия пока никак не комментирует.

Несмотря на огромную популярность, обрушившуюся на нее после выхода «Гостьи из будущего», Гусева не связала свою жизнь с актерской профессией. После школы она поступила в Московский технологический университет им. Ломоносова, где изучала биотехнологии. Затем начала научную карьеру в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Позже она занимала руководящую должность в компании, разрабатывающей иммунобиологические препараты.

Фильм «Гостья из будущего» принес Наталье всесоюзную славу: миллионы мальчишек были в нее влюблены, а на адрес актрисы приходили горы писем с признаниями в любви и предложениями руки и сердца. Но она сделала осознанный выбор в пользу науки, оставаясь вдали от публичности.

Сейчас же Наталья Гусева, по словам близких, нуждается в поддержке и покое. Многие поклонники выражают надежду на ее скорейшее выздоровление и моральную стойкость, которой она всегда отличалась.

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Наталья ГусеваЛомоносоваОнкология

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