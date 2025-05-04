Исполнительница главной роли в советском телефильме "Гостья из будущего" борется с тяжелым заболеванием
Звезда советского фильма "Гостья из будущего", исполнительница роли Алисы Селезневой Наталья Гусева столкнулась с серьезной болезнью — по данным российских СМИ, у актрисы обнаружена злокачественная опухоль, и ее состояние вызывает обеспокоенность.
Исполнительница главной роли в культовом телефильме «Гостья из будущего» Наталья Гусева (в замужестве — Мурашкевич) оказалась в центре тревожных новостей. 53-летняя бывшая актриса и ученый уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Как сообщают росСМИ, самочувствие Гусевой начало ухудшаться некоторое время назад, и последующее обследование подтвердило худшие опасения — у нее диагностирована злокачественная опухоль.
Точный диагноз официально не раскрывается, однако известно, что заболевание прогрессирует: количество новообразований увеличивается, а остановить развитие болезни медикам пока не удается. Наталья перенесла уже несколько операций и вынуждена регулярно проходить медицинские обследования. Врачи категорически запретили ей тяжелые физические нагрузки. Сама Наталья пугающие известия пока никак не комментирует.
Наталья Гусева (Алиса Селезнёва) pic.twitter.com/aVSfyjxduL— Алексей Иванов (@Allex2018) February 7, 2019
Несмотря на огромную популярность, обрушившуюся на нее после выхода «Гостьи из будущего», Гусева не связала свою жизнь с актерской профессией. После школы она поступила в Московский технологический университет им. Ломоносова, где изучала биотехнологии. Затем начала научную карьеру в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Позже она занимала руководящую должность в компании, разрабатывающей иммунобиологические препараты.
Фильм «Гостья из будущего» принес Наталье всесоюзную славу: миллионы мальчишек были в нее влюблены, а на адрес актрисы приходили горы писем с признаниями в любви и предложениями руки и сердца. Но она сделала осознанный выбор в пользу науки, оставаясь вдали от публичности.
Сегодня 15 февраля свой 53-й день рождения отмечает Наталья Гусева известная по роли Алисы Селезнёвой в фильме «Гостья из будущего» pic.twitter.com/68EheJrMA2— Сергей (@sohi1962) February 15, 2025
Сейчас же Наталья Гусева, по словам близких, нуждается в поддержке и покое. Многие поклонники выражают надежду на ее скорейшее выздоровление и моральную стойкость, которой она всегда отличалась.