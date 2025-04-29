Принцесса Кэтрин снова заставили волноваться своих поклонников
В субботу, 26 апреля, принц Уэльский присутствовал на похоронах папы римского без супруги. Теперь поклонники гадают, почему же принцесса Кэтрин пропустила такую значимую церемонию и не связано ли это с состоянием ее здоровья.
На прощании с папой Франциском присутствует более 200 тысяч человек: среди них около 50 мировых лидеров и 170 официальных делегаций со всего мира. Королевская семья тоже посетила церемонию прощания с папой Римским, но принц Уильям был там без супруги. Отсутствие принцессы Кэтрин было заметным, учитывая, что супруги других высокопоставленных лиц, включая Меланию Трамп и Джилл Байден, присутствовали на религиозной церемонии вместе со своими мужьями, президентом Трампом и бывшим президентом США Джо Байденом.
Кэтрин, которая объявила, что в начале года достигла ремиссии, собиралась постепенно возвращаться к выполнению своих королевских обязанностей. Но ее не видели на публике уже больше пяти недель. Хотя в январе и начале февраля она начала регулярно появляться на мероприятиях, с марта она снова исчезла, пропустив ряд важных мероприятий. И это породило у некоторых из фанатов принцессы опасения, что у принцессы случился рецидив ее болезни.
В то же время знатоки протокола утверждают, что волноваться не стоит. По их мнению, принцесса не приехала на похороны, поскольку присутствие второй половинки британской королевской семьи не является обязательным - протокол британской монархии предполагает, что наследник престола или его представитель обычно самостоятельно посещает иностранные похороны от имени короны. Подобная практика применялась и раньше: в 2005 году Карл III прибыл один на похороны папы Иоанна Павла II, хотя на следующий день должен был жениться на Камилле Паркер Боулз. Известны также примеры, когда Карл представлял королеву Елизавету II на похоронах президента США Рональда Рейгана, короля Саудовской Аравии Абдаллы и других.
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Кроме того, принцесса Кэтрин всю неделю была занята празднованием седьмого дня рождения своего сына принца Луи. Сейчас начинаются подготовки к десятому дню рождения принцессы Шарлотты, который состоится на следующей неделе. Дети также заняты внеклассными мероприятиями и уроками выходного дня. Видимо, супруги решили, что визит принцессы на похороны необязателен, особенно учитывая плотный график домашних дел. Решение принцессы остаться дома подчеркивает ее приверженность балансу между королевскими обязанностями и семейными приоритетами. Ее отсутствие полностью соответствует установленному королевскому протоколу и практическим семейным соображениям.