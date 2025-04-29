Принцесса Кэтрин снова заставили волноваться своих поклонников

В то же время знатоки протокола утверждают, что волноваться не стоит. По их мнению, принцесса не приехала на похороны, поскольку присутствие второй половинки британской королевской семьи не является обязательным - протокол британской монархии предполагает, что наследник престола или его представитель обычно самостоятельно посещает иностранные похороны от имени короны. Подобная практика применялась и раньше: в 2005 году Карл III прибыл один на похороны папы Иоанна Павла II, хотя на следующий день должен был жениться на Камилле Паркер Боулз. Известны также примеры, когда Карл представлял королеву Елизавету II на похоронах президента США Рональда Рейгана, короля Саудовской Аравии Абдаллы и других.