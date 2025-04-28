Бродил в одиночестве по дому: эксперты раскрыли, от чего на самом деле умерли Джин Хэкмен с женой

Через неделю после обнаружения тел специалисты Департамента здравоохранения Нью-Мексико провели санитарную проверку на территории их поместья. В восьми отдельно стоящих хозяйственных постройках были найдены следы активности грызунов. Как сообщает Daily Mail, инспекторы обнаружили мышиный помет в трех гаражах, двух домиках и трех сараях, а также нашли живого и мертвого грызунов и их гнезда. Дом фактически стал очагом распространения хантавируса. Следы грызунов нашли также и в двух автомобилях на территории поместья. Ловушки для мышей указывали на то, что проблема была хронической.