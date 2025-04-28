Бродил в одиночестве по дому: эксперты раскрыли, от чего на самом деле умерли Джин Хэкмен с женой
В середине февраля в своем доме в Санта-Фе в возрасте 95-ти лет ушел из жизни оскароносный актер Джин Хэкмен. Вместе с ним мертвой была обнаружена его супруга, 65-летняя пианистка Бетси Аракава. Стали известны окончательные результаты вскрытия.
Окончательный отчет о вскрытии подробно описал состояние здоровья Джина Хэкмена. У него были диагностированы застойная сердечная недостаточность и выраженные хронические гипертонические изменения почек. С апреля 2019 года актер жил с кардиостимулятором и страдал нейродегенеративными нарушениями, характерными для болезни Альцгеймера.
Как уточняется в заключении Управления медицинского расследования Нью-Мексико, у актера были выявлены серьезные атеросклеротические и гипертонические изменения в сердечно-сосудистой системе, стенты в коронарных артериях, шунт и замененный аортальный клапан. Также были обнаружены признаки перенесенных инфарктов в стенке левого желудочка и межжелудочковой перегородке — оба участка сердца были увеличены. Анализ тканей мозга подтвердил наличие поздней стадии болезни Альцгеймера.
Трагедия в доме
По последним данным, тест на хантавирус у Хэкмена оказался отрицательным — в отличие от его супруги Бетси Аракавы. Расследование показало, что 65-летняя пианистка скончалась первой, около 12 февраля, от осложнений, вызванных редким смертельным вирусом, переносимым грызунами. В ее компьютере были найдены закладки с медицинскими материалами о симптомах, напоминающих COVID-19 и грипп.
Первоначальная версия о возможном отравлении угарным газом была отклонена: уровень содержания угарного газа в крови составлял менее 5%, что считается нормой. В организме Хэкмена также обнаружили небольшое количество ацетона, что могло быть связано с диабетическим кетоацидозом на фоне голодания, добавили судебные эксперты.
После смерти Бетси Джин Хэкмен бродил по дому в одиночестве. Из-за ухудшения ментального здоровья он, вероятно, не осознавал, что его жена умерла. Спустя примерно неделю, около 18 февраля, он сам скончался.
Рассадник инфекции
Через неделю после обнаружения тел специалисты Департамента здравоохранения Нью-Мексико провели санитарную проверку на территории их поместья. В восьми отдельно стоящих хозяйственных постройках были найдены следы активности грызунов. Как сообщает Daily Mail, инспекторы обнаружили мышиный помет в трех гаражах, двух домиках и трех сараях, а также нашли живого и мертвого грызунов и их гнезда. Дом фактически стал очагом распространения хантавируса. Следы грызунов нашли также и в двух автомобилях на территории поместья. Ловушки для мышей указывали на то, что проблема была хронической.
Несмотря на трагедию, в доме сохранились трогательные напоминания о любви между Джином и Бетси — повсюду были фотографии пары вместе с их питомцами, а также записки, которыми супруги обменивались до последних дней. У них было три собаки: одна погибла вместе с ними, две другие выжили.