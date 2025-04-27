"Не могу рассказать сыну, что мамы больше нет": 34-летняя жена солиста группы "Челси" внезапно умерла во сне

В ту ночь Алексей отошел от жены, чтобы успокоить ребенка, а когда вернулся — понял, что его любимая уже не дышит. Сначала Корзин пытался самостоятельно реанимировать супругу, пишет StarHit. «Младшему сыну приснился сон страшный. Я пошел его укладывать спать, успокаивать и уснул вместе с ним. Когда обнаружил Катю, понял, что она не просто без сознания… Первым делом пытался сам реанимировать ее, параллельно позвонил ее маме, попросил вызвать скорую. У нас в доме было много детей, потому что друзья старшего остались в гостях на ночевку. Пытаясь спасти Катю, естественно, я хотел, чтобы они этого не видели. Я выгонял их из комнаты, закрывал дверь. Сейчас какие-то моменты даже сложно вспомнить, потому что, мне кажется, я сам был без сознания в этот момент. Просто пытался сделать все, чтобы она пришла в себя, как-то докричаться до нее», — вспоминает солист «Челси».