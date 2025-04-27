"Не могу рассказать сыну, что мамы больше нет": 34-летняя жена солиста группы "Челси" внезапно умерла во сне
В конце марта в семье солиста группы «Челси» и экс-участника проекта «Фабрика звезд» Алексея Корзина произошла трагедия — во сне внезапно скончалась его 34-летняя супруга Екатерина, мать двоих детей. Причина смерти до сих пор остается неизвестной, но врачи предполагают, что причиной стал оторвавшийся тромб. Для Алексея и его близких эта утрата стала настоящим шоком: певец с трудом говорит о пережитом и признается, что до сих пор не может поверить в случившееся.
Алексей Корзин и сейчас едва может говорить, вспоминая события той ужасной ночи. «Когда ты произносишь вслух слова про то, что Катя умерла, ты заново в это все погружаешься…», — признается мужчина.
В ту ночь Алексей отошел от жены, чтобы успокоить ребенка, а когда вернулся — понял, что его любимая уже не дышит. Сначала Корзин пытался самостоятельно реанимировать супругу, пишет StarHit. «Младшему сыну приснился сон страшный. Я пошел его укладывать спать, успокаивать и уснул вместе с ним. Когда обнаружил Катю, понял, что она не просто без сознания… Первым делом пытался сам реанимировать ее, параллельно позвонил ее маме, попросил вызвать скорую. У нас в доме было много детей, потому что друзья старшего остались в гостях на ночевку. Пытаясь спасти Катю, естественно, я хотел, чтобы они этого не видели. Я выгонял их из комнаты, закрывал дверь. Сейчас какие-то моменты даже сложно вспомнить, потому что, мне кажется, я сам был без сознания в этот момент. Просто пытался сделать все, чтобы она пришла в себя, как-то докричаться до нее», — вспоминает солист «Челси».
У Корзина двое детей восьми и трех лет. Младший Георгий до сих пор не знает, что его мама умерла — Алексей не понимает, как рассказать об этом малышу. «Очень много было вопросов от старшего сына, и мне пришлось ему в тот день все это сообщить. Как говорится, врагу такого не пожелаешь — говорить сыну, что его мамы нет больше. Младшему не сказал пока. Он ищет маму, иногда оговаривается, называет меня мамой или мапой», — говорит исполнитель.
Солист «Челси» до сих пор винит себя за то, что ушел в ту роковую ночь от жены. Но друзья успокаивают его, мол, он все равно не смог бы ничего изменить, будь он в одной комнате с супругой. С тех пор Алексей не может спокойно спать, вскакивает в 6-7 утра и все время проверяет, как себя чувствуют дети во время сна.
Алексей и Екатерина поженились в 2017 году. К тому моменту возлюбленные были счастливы вместе несколько лет. Супруги предпочитали держать подробности личной жизни в стороне от любопытных глаз публики. Лишь изредка они делились милыми семейными кадрами в социальных сетях. Екатерина рассказывала, что каждое мгновение рядом с Алексеем чувствовала себя любимой и по-настоящему счастливой. Даже спустя семь лет после начала отношений она по-прежнему с приятным волнением собиралась на свидания с мужем.
«Семь лет назад я торопилась на свидание, нервничала… Не знаю, много это или мало семь лет, но я до сих пор нервничаю, когда собираюсь с Алексеем на свидание», — говорила девушка.
Супруга подарила Корзину двоих детей. Теперь артисту предстоит в одиночку поднимать ребят.