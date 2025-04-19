Голливудский актер Колин Фаррел поместил неизлечимо больного 21-летнего сына в спецучреждение

Колин Фаррелл впервые откровенно заговорил о том, что его старший сын Джеймс определен в специализированное учреждение, где будет жить на постоянной основе. По словам знаменитости, он и его бывшая партнерша Ким Борденейв хотят, чтобы их наследник находился под профессиональной опекой даже в случае, если с ними что-нибудь произойдет. «Это сложно. Некоторые родители говорят: "Я хочу заботиться о ребенке сам". И я уважаю это. Но мой кошмарный сценарий — что, если у меня завтра случится инфаркт, а, не дай Бог, с Ким произойдет автокатастрофа? Джеймс останется один. Он станет подопечным государства. И куда он попадет? Мы не сможем на это повлиять», — объяснил Колин.