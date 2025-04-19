Голливудский актер Колин Фаррел поместил неизлечимо больного 21-летнего сына в спецучреждение
Ирландский киноактер Колин Фаррелл сообщил, что вместе с бывшей женой Ким Борденейв принял решение отдать своего 21-летнего сына Джеймса, страдающего неизлечимым заболеванием – синдромом Ангельмана, в заведение долговременного ухода.
Колин Фаррелл впервые откровенно заговорил о том, что его старший сын Джеймс определен в специализированное учреждение, где будет жить на постоянной основе. По словам знаменитости, он и его бывшая партнерша Ким Борденейв хотят, чтобы их наследник находился под профессиональной опекой даже в случае, если с ними что-нибудь произойдет. «Это сложно. Некоторые родители говорят: "Я хочу заботиться о ребенке сам". И я уважаю это. Но мой кошмарный сценарий — что, если у меня завтра случится инфаркт, а, не дай Бог, с Ким произойдет автокатастрофа? Джеймс останется один. Он станет подопечным государства. И куда он попадет? Мы не сможем на это повлиять», — объяснил Колин.
Colin Farrell is starting a foundation to help children and young adults with disabilities prepare for greater independence through advocacy, education and innovative programs.— Film Updates (@FilmUpdates) August 7, 2024
His son James has a rare debilitating disorder called Angelman Syndrome.
“I want the world to be kind… pic.twitter.com/sUjc5dOrpa
Кроме того, для родителей важно, чтобы юноша чувствовал себя комфортно и смог найти свое сообщество, актер добавил, что достаточно тщательно относится к выбору спецучреждения, ведь хочет создать лучшие условия для сына. «Мы хотим найти место, которое нам нравится, куда он сможет поехать уже сейчас, пока мы живы и здоровы. Чтобы мы могли навещать его, иногда забирать, а главное — чтобы он был счастлив и чувствовал связь с этим местом», — объяснил номинант на премию «Оскар».
Сейчас Джеймсу 21 год. В детстве врачи посчитали, что у мальчика церебральный паралич. «Он не мог сидеть. Не ползал. Кажется, ему было полтора года, когда мы всерьез начали искать причину», — вспоминал Фаррелл. Первоначально врачи подтвердили диагноз, но позже выяснилось: у Джеймса редкое неврогенетическое заболевание — синдром Ангельмана. Это состояние сопровождается тяжелыми нарушениями развития, проблемами с координацией, речью и интеллектом. Один из отличительных признаков — спонтанные приступы смеха и характерные движения руками. Именно этот симптом и привел невролога к пересмотру диагноза. «Доктор заметил, что Джеймс все время смеется и странно жестикулирует», — поделился Фаррелл. После дополнительных исследований диагноз изменили.
С того момента началась долгая и непростая жизнь семьи, полная госпитализаций и поиска лекарств. «У него не было серьезных приступов уже 10 или 11 лет. Но я бывал в каретах скорой, я сидел с ним в больницах. Я вводил ему Диастат, чтобы купировать судороги, которые длились больше трех минут», — откровенно рассказал Колин.
В 2009 году у Фаррелла родился второй сын, которого назвали Генри и крестили в Польше. Матерью ребенка стала Алиция Бахледа. Колин Фаррелл познакомился с ней на съемочной площадке фильма «Ундина» в 2008 году, но хранил свои отношения в тайне, пока в сентябре не объявил, что актриса ждет ребенка. В 2010-м они разошлись.