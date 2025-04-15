Марк Эйдельштейн и Юра Борисов пережили неприятные минуты в лифте с Канье Уэстом
23-летний Марк Эйдельштейн и 32-летний Юра Борисов много времени провели в США, подвигая фильм "Анора" Шона Бейкера. На одном из мероприятий Марк и Юра встретили рэпера Канье Уэста. Встреча была не очень приятной!
«Заходят два чувака в лифт, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: "Это мой любимый цвет, коричневый". И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, что они от нас хотят. И главное, Юра тоже не понимает. А когда Юра что-то не понимает, мне тревожно становится. Я смотрю на чувака, а он в носках стоит. Я, чтобы разрядить обстановку, говорю: "Блин, чувак, ты вообще в носках"», — вспомнил Марк Эйдельштейн.
Далее рэпер обратил внимание на худи Борисова и заявил, что это его дизайн. В ответ номинант на премию «Оскар» пояснил, что это российский бренд. «Он говорит: "Русские украли дизайн моего худи, мужик, это мое худи". И я понимаю, что они нас вдвоем точно разложат, как бы Юра не дрался. В этот момент открывается лифт, они выходят на четвертом этаже, и он говорит: "Ты можешь купить мой оригинальный худи". И тут я понимаю, что это был Канье Уэст. И это были не носки, это просто его обувь», — рассказал Марк в интервью для проекта «Вписка», сообщает TheVoiceMag.
На афтепати после очередной церемонии вручения премии россияне встретили еще одну голливудскую звезду. Однако общение с солистом рок-группы 30 Seconds To Mars, напротив, оставило у них самые положительные эмоции.
«Я прохожу в ночное заведение, поднимаю глаза — и вижу, что это реально Джаред Лето. Он смотрит на меня. И у него добрейшие глаза ангела. Я так залип, а потом вижу, он манит рукой. Подхожу, а он обнимает меня. Он такой: "Чувак, как дела?" И я отвечаю: "Чувак, ты легенда! Я тобой восхищаюсь". А он такой: "Уже ты легенда. И это я тобой восхищаюсь!"» - отметил Марк.
Джаред сфотографировался с Марком и Юрой и выложил фото в свой Instagram (листайте вправо).
По словам Эйдельштейна, дальше Джаред Лето признался в любви к России. Актер и музыкант заявил, что с нетерпением ждет возможности вернуться в РФ. «Он сказал: "А знаешь что? Я ведь люблю Москву, и я туда вернусь. Сыграю там концерт и тебя позову. Дай-ка свой номер телефона"», — сообщил Эйдельштейн.