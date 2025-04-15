Марк Эйдельштейн и Юра Борисов пережили неприятные минуты в лифте с Канье Уэстом

«Заходят два чувака в лифт, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: "Это мой любимый цвет, коричневый". И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, что они от нас хотят. И главное, Юра тоже не понимает. А когда Юра что-то не понимает, мне тревожно становится. Я смотрю на чувака, а он в носках стоит. Я, чтобы разрядить обстановку, говорю: "Блин, чувак, ты вообще в носках"», — вспомнил Марк Эйдельштейн.