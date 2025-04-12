Премьера постановки "Веди свой плуг по костям мертвецов" в театре Dailes (04.04.2025)
На сцене театра Dailes состоялась премьера постановки "Веди свой плуг по костям мертвецов", созданной голландским режиссером Олой Мафалани.
Чулпан Хаматова удивляет: главная роль на сцене театра Dailes - на чистом латышском языке
Звезда российского кино и театра Чулпан Хаматова, переехавшая на постоянное место жительства в Латвию, теперь свободно говорит по-латышски и завоевывает признание публики, исполняя главную роль в спектакле театра Dailes на чистом латышском языке.
Премьера нового спектакля «Dzēn savu arklu pār mirušo kauliem» («Веди свой плуг по костям мертвецов») по одноименному роману Ольги Токарчук, поставленного сирийско-нидерландским режиссером Олой Мафалани, стала для Хаматовой особенно значимым событием. И не только потому, что это ее первая премьера в статусе штатной актрисы театра Dailes. В этот же день, 4 апреля, ее дочери Арине исполнилось 23 года. «Сегодня — день рождения моей Арины!» — призналась актриса, обняв дочь, в интервью журналу Kas Jauns.
И мать, и дочь свободно общались с коллегами по театру на латышском, ведь, как ранее отмечала сама актриса, регулярное использование языка в повседневной жизни и частные занятия стали основой ее языкового прогресса.
Директор театра Dailes Юрис Жагарс с восхищением отзывается о старании Хаматовой: «Когда мы начали сотрудничество и договорились, что Чулпан станет нашей штатной актрисой, ее знание латышского уже было на хорошем уровне. Это прекрасный пример: если человек уважает страну, в которой живет, он может выучить ее язык в довольно короткие сроки — даже если тебе не 18!»
Жагарс сравнил ситуацию с опытом своей жены - англичанки, которая также упорно осваивала латышский язык и просила мужа не переходить на английский даже в англоязычной компании — ради практики. «Она мне говорила: "Юрис, пожалуйста, давай говорить по-латышски! Так мне проще учиться!" — и я не мог с этим спорить», — добавил директор театра.
Он также отметил, насколько быстро Чулпан влилась в коллектив и насколько ярким оказалось ее сценическое воплощение в новом спектакле: «Она — гениальная актриса! И невероятно светлый, искренний человек».
Спектакль "Веди свой плуг по костям мертвецов"
Взгляд на спектакль театра Dailes "Веди свой плуг по костям мертвецов" с Чулпан Хаматовой в главной роли.