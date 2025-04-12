Чулпан Хаматова удивляет: главная роль на сцене театра Dailes - на чистом латышском языке

Директор театра Dailes Юрис Жагарс с восхищением отзывается о старании Хаматовой: «Когда мы начали сотрудничество и договорились, что Чулпан станет нашей штатной актрисой, ее знание латышского уже было на хорошем уровне. Это прекрасный пример: если человек уважает страну, в которой живет, он может выучить ее язык в довольно короткие сроки — даже если тебе не 18!»