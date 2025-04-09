Анастасия Заворотнюк могла бы стать бабушкой: ее дочь родила сына - уже известно имя

Изменения ожидали и фигуру Заворотнюк. Она признавалась, что за время беременности набрала уже более десяти килограммов, а остановить набор веса не помогли и физические нагрузки. «Врачи мне рекомендовали проходить не меньше 10 тысяч шагов в день, — делилась Анна. — Благо, я и так всегда была большим любителем пешеходных прогулок, а тут еще и погода в наших краях наконец-то наладилась. Но, к моему большому удивлению, даже несмотря на постоянную активность, я все равно набрала 12 кило счастья. А впереди еще целый триместр…»