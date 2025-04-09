Анастасия Заворотнюк могла бы стать бабушкой: ее дочь родила сына - уже известно имя
29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые стала мамой - 2 апреля у нее родился сын.
Радостью Анна Заворотнюк поделилась в блоге. Она опубликовала милый ролик. «Добро пожаловать в мир, свет души моей», — написала счастливая мама и уточнила, что ее сын появился на свет 2 апреля и получил имя Марсель. Интересно, что он родился в канун дня рождения бабушки Анастасии Заворотнюк. Актриса появилась на свет 3 апреля, сообщает StarHit.
О беременности дочери Анастасии Заворотнюк стало известно в середине декабря. Анна удивила подписчиков Instagram, когда опубликовала фотографии с округлившимся животом. «Очень ждем тебя», — подписала она снимки.
Мамой дочь звезды «Моей прекрасной няни» готовилась стать впервые, этому делилась с подоконниками всеми необычными чувствами. «Очень сокровенный момент для меня, все впервые и в новинку. Столько ощущений — не только в теле, но и в сознании, безумно рада получить такой огромный заряд поддержки и позитива», — рассказывала Анна.
Изменения ожидали и фигуру Заворотнюк. Она признавалась, что за время беременности набрала уже более десяти килограммов, а остановить набор веса не помогли и физические нагрузки. «Врачи мне рекомендовали проходить не меньше 10 тысяч шагов в день, — делилась Анна. — Благо, я и так всегда была большим любителем пешеходных прогулок, а тут еще и погода в наших краях наконец-то наладилась. Но, к моему большому удивлению, даже несмотря на постоянную активность, я все равно набрала 12 кило счастья. А впереди еще целый триместр…»
Отцом ребенка стал бизнесмен Тимур Исмаилов. Вместе пара уже восемь лет, а в 2022 году они официально стали мужем и женой. Познакомились Тимур и Анна во время учебы Заворотнюк в Нью-Йорке, а теперь вместе живут в Дубае.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна
2 апреля Анастасия Заворотнюк могла бы стать бабушкой, но увы. 14 мая 2020 года стало известно, что у Заворотнюк была обнаружена агрессивная форма опухоли головного мозга — глиобластома. Актриса кончалась 29 мая 2024 года в Москве на 54-м году жизни после продолжительной болезни.