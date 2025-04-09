"Это настолько редко и страшно": Меган Маркл впервые заговорила о тяжелом осложнении после родов

Меган также рассказала о балансе между работой и домом: «Мы стали мамами в пандемию, в постпандемийной культуре, где работа из дома — норма... Я не выхожу в офис; мой офис здесь. Лили все ещее спит днем, ее забирают раньше, и она спит. У нее лишь полдня в детском саду. Если она просыпается и хочет найти меня — она знает, где меня искать, даже если дверь в офис закрыта. Она может сидеть у меня на коленях во время одного из таких совещаний с целой сетью руководителей… И я бы не хотела по-другому. Я не хочу упускать эти моменты. Я не хочу пропускать, как ее забирают. Я не хочу пропускать, как ее отводят».