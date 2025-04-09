"Это настолько редко и страшно": Меган Маркл впервые заговорила о тяжелом осложнении после родов
Меган Маркл откровенно рассказала о пережитом после родов редком и опасном осложнении - послеродовой преэклампсии. В дебютном эпизоде своего нового подкаста Confessions of a Female Founder герцогиня Сассекская поделилась личным опытом материнства, совмещения карьеры и заботы о детях, а также рассуждала о вызовах, с которыми сталкиваются современные женщины.
Герцогиня Сассекская запустила свое новое шоу во вторник, 8 апреля, на платформе Lemonada Media, начав его с мощной беседы со своей первой гостьей и близкой подругой — основательницей Bumble Уитни Вулф Херд, сообщает People.
Во время разговора о тонком балансе между материнством и карьерой Меган Маркл поделилась, что и она, и Вулф Херд пережили послеродовую преэклампсию — редкое и потенциально опасное для жизни состояние, которое проявляется в виде высокого давления и избытка белка в моче вскоре после родов. «У нас был очень похожий опыт — хотя мы тогда еще не были знакомы, — связанный с послеродовым периодом, и у нас у обеих была преэклампсия. Послеродовая преэклампсия», — поделилась Меган. Она не уточнила, случилось ли это после рождения ее сына, принца Арчи (5 лет), или дочери, принцессы Лилибет (3 года). У Вулф Херд — двое сыновей.
«Это настолько редко и настолько страшно, — продолжила Меган. — А ты при этом все еще пытаешься справляться со всем вокруг, и мир даже не знает, что происходит за кулисами. И в этой тишине ты стараешься быть для всех — прежде всего для своих детей — но это все огромные медицинские риски».
Вулф Херд согласилась: «Это действительно вопрос жизни и смерти». Она также вспомнила, как Меган и принц Гарри представили новорожденного Арчи на публике всего через два дня после его рождения в мае 2019 года — это традиция, которую до этого соблюдали и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон. «Я никогда не забуду этот образ: ты только что родила Арчи, а весь мир ждет его появления, — сказала Вулф Херд. — Я тогда сама только что стала или вот-вот собиралась стать мамой, и думала: "Боже мой, как она это делает? Как она надевает туфли на каблуках и выходит, представляя ребенка в этом красивом наряде перед всем миром?"»
«Я едва могла в халате открыть дверь курьеру с едой», — добавила она, вызвав у Меган смех.
Меган также рассказала о балансе между работой и домом: «Мы стали мамами в пандемию, в постпандемийной культуре, где работа из дома — норма... Я не выхожу в офис; мой офис здесь. Лили все ещее спит днем, ее забирают раньше, и она спит. У нее лишь полдня в детском саду. Если она просыпается и хочет найти меня — она знает, где меня искать, даже если дверь в офис закрыта. Она может сидеть у меня на коленях во время одного из таких совещаний с целой сетью руководителей… И я бы не хотела по-другому. Я не хочу упускать эти моменты. Я не хочу пропускать, как ее забирают. Я не хочу пропускать, как ее отводят».
Герцогиня добавила: «Что мне больше всего нравится в этом этапе с маленькими детьми, пока я строю [бизнес], так это то, какую перспективу это дает. Потому что ты строишь что-то, в то время как твой ребенок проходит "горшочную" тренировку... и то, и другое одинаково важно. Это как: "Отлично, где наши Cheerios (популярные сухие завтраки в виде маленьких колец - Прим. ред)? Молодец". А через десять минут ты уже вдохновляешь свою команду на что-то очень значимое для мира. В твоем собственном мире — это суперважно. И в мире Лили — это суперважно».
Вулф Херд добавила: «Технологии — это замечательный инструмент для родителей, потому что ты можешь быть вовлеченным, делать отличную работу во время звонка, сидя в очереди на школьной парковке. Зачем мне вообще быть за столом? Мои мысли такие же и в машине».