"В случае с Орбакайте ситуация исключительная": в Литве говорят, что не могут запретить концерт дочери Примадонны
После возмущения общественности запланированным в Литве концертом российской поп-звезды Кристины Орбакайте Министерство культуры соседней страны заявило, что у него нет полномочий запрещать или расследовать законность деятельности частных лиц, однако сообщило, что обратило внимание организаторов на ситуацию.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов шоу спросить исполнительницу о ее позиции по поводу войны в Украине и представить ответ общественности.
Теперь свое мнение о ситуации выразило и Министерство культуры. «Хотя исполнительница и ее поведение неоднозначно оцениваются в обществе, а с точки зрения ценностей концерты исполнителей, поддерживающих агрессора, неприемлемы, у Министерства культуры нет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в данном случае частных организаторов и участников их мероприятий. Такие полномочия делегированы другим учреждениям», — говорится в сообщении министерства, опубликованном во вторник.
По информации Минкульта, «понимая деликатность ситуации» и стремясь к тому, чтобы организаторы частных мероприятий, планируя приглашать в Литву различных исполнителей, объективно взвешивали возможные негативные последствия как для себя, так и для общественности, он обратил на это внимание организаторов концерта Орбакайте. «В этой геополитически деликатной ситуации им было предложено оценить связи исполнителей с Россией, их позицию по войне в Украине, их участие и поддержку деятельности, которая нарушает права человека, угрожает общественному порядку, а также вероятность и риски провокаций», — говорится в сообщении.
Министерство культуры также подчеркнуло, что в соответствии с законодательством Литвы ответственность за возможные негативные последствия и угрозы в связи с подобными мероприятиями несут их организаторы.
В ведомстве также отметили, что, принимая во внимание военную агрессию России в Украине и действующее чрезвычайное положение, государство применяет определенные ограничения для въезда на территорию Литвы граждан России, в том числе авторов и исполнителей. Однако в случае с Орбакайте ситуация исключительная: у нее также есть литовское гражданство, а принятые правовые акты не предусматривают ограничений для лиц, имеющих двойное гражданство или гражданство иного иностранного государства — не России.
Концерт Орбакайте на арене Pramogu arena запланирован на 31 мая.