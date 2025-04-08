"В случае с Орбакайте ситуация исключительная": в Литве говорят, что не могут запретить концерт дочери Примадонны

По информации Минкульта, «понимая деликатность ситуации» и стремясь к тому, чтобы организаторы частных мероприятий, планируя приглашать в Литву различных исполнителей, объективно взвешивали возможные негативные последствия как для себя, так и для общественности, он обратил на это внимание организаторов концерта Орбакайте. «В этой геополитически деликатной ситуации им было предложено оценить связи исполнителей с Россией, их позицию по войне в Украине, их участие и поддержку деятельности, которая нарушает права человека, угрожает общественному порядку, а также вероятность и риски провокаций», — говорится в сообщении.