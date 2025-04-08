"В случае с Орбакайте ситуация исключительная": в Литве говорят, что не могут запретить концерт дочери Примадонны
фото: Shutterstock
Кристина Орбакайте.
Российские звезды

"В случае с Орбакайте ситуация исключительная": в Литве говорят, что не могут запретить концерт дочери Примадонны

Отдел новостей

LETA / BNS

После возмущения общественности запланированным в Литве концертом российской поп-звезды Кристины Орбакайте Министерство культуры соседней страны заявило, что у него нет полномочий запрещать или расследовать законность деятельности частных лиц, однако сообщило, что обратило внимание организаторов на ситуацию.

Теперь свое мнение о ситуации выразило и Министерство культуры. «Хотя исполнительница и ее поведение неоднозначно оцениваются в обществе, а с точки зрения ценностей концерты исполнителей, поддерживающих агрессора, неприемлемы, у Министерства культуры нет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в данном случае частных организаторов и участников их мероприятий. Такие полномочия делегированы другим учреждениям», — говорится в сообщении министерства, опубликованном во вторник.

По информации Минкульта, «понимая деликатность ситуации» и стремясь к тому, чтобы организаторы частных мероприятий, планируя приглашать в Литву различных исполнителей, объективно взвешивали возможные негативные последствия как для себя, так и для общественности, он обратил на это внимание организаторов концерта Орбакайте. «В этой геополитически деликатной ситуации им было предложено оценить связи исполнителей с Россией, их позицию по войне в Украине, их участие и поддержку деятельности, которая нарушает права человека, угрожает общественному порядку, а также вероятность и риски провокаций», — говорится в сообщении.

Министерство культуры также подчеркнуло, что в соответствии с законодательством Литвы ответственность за возможные негативные последствия и угрозы в связи с подобными мероприятиями несут их организаторы.

В ведомстве также отметили, что, принимая во внимание военную агрессию России в Украине и действующее чрезвычайное положение, государство применяет определенные ограничения для въезда на территорию Литвы граждан России, в том числе авторов и исполнителей. Однако в случае с Орбакайте ситуация исключительная: у нее также есть литовское гражданство, а принятые правовые акты не предусматривают ограничений для лиц, имеющих двойное гражданство или гражданство иного иностранного государства — не России.

Концерт Орбакайте на арене Pramogu arena запланирован на 31 мая.

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