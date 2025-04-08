Чей Крым? В Литве намерены спросить у Орбакайте о ее отношении к войне

BNS не удалось связаться с организатором мероприятия в Литве, компанией Show Life, а представители Pramogu arena сказали агентству, что не будут комментировать ситуацию, и положили трубку. На этой неделе в социальных сетях вспыхнуло возмущение по поводу концерта певицы с литовским и российским гражданством. Критики утверждают, что певица не осудила войну России в Украине, выступала в оккупированном Крыму осенью 2022 года, а в марте прошлого года подарила 50 билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге семьям российских солдат.