Чей Крым? В Литве намерены спросить у Орбакайте о ее отношении к войне
После возмущения в социальных сетях по поводу запланированного концерта в Литве российской поп-звезды Кристины Орбакайте премьер страны Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов шоу спросить исполнительницу о ее позиции по поводу войны в Украине и представить ответ общественности.
«Я видел в интернете фотографию, очень старую фотографию, где Орбакайте принимает какую-то награду от господина (Владимира - BNS) Путина. Если посмотреть на 20-летний период, то есть много людей, которые как-то связаны. Но их позиция относительно войны в Украине сейчас, видимо, важнее. У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и представить ответ общественности», - сказал премьер-министр журналистам во вторник, имея в виду президента России.
Концерт Орбакайте на Pramogu arena запланирован на 31 мая.
BNS не удалось связаться с организатором мероприятия в Литве, компанией Show Life, а представители Pramogu arena сказали агентству, что не будут комментировать ситуацию, и положили трубку. На этой неделе в социальных сетях вспыхнуло возмущение по поводу концерта певицы с литовским и российским гражданством. Критики утверждают, что певица не осудила войну России в Украине, выступала в оккупированном Крыму осенью 2022 года, а в марте прошлого года подарила 50 билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге семьям российских солдат.
Певица родилась в Москве, но часть детства провела в Литве. Позже она переехала работать и жить в Россию, где стала популярной певицей и актрисой. В феврале 2002 года Орбакайте, как внучке гражданина Литвы, по ее просьбе было предоставлено литовское гражданство.