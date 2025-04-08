Прошло уже 17 лет! Как изменилась Кристен Стюарт со времен нашумевших "Сумерек"

На красных дорожках того времени Кристен чаще появлялась в романтичных платьях, с почти подростковой скромностью, словно стеснялась повышенного внимания. Ее стиль был более классическим, даже немного наивным, что, возможно, отражало и возраст, и ту волну популярности, которая обрушилась на актрису с головой. С премьеры прошло уже 17 лет!