Прошло уже 17 лет! Как изменилась Кристен Стюарт со времен нашумевших "Сумерек"
Смелый образ, независимый стиль и новая роль — Кристен Стюарт появилась на премьере фильма "Сакраменто" в Лос-Анджелесе, показав, насколько далеко она ушла от образа застенчивой Беллы Свон из "Сумерек".
На премьере фильма "Сакраменто", состоявшейся 7 апреля, актриса Кристен Стюарт появилась в смелом и запоминающемся образе, который сразу привлек внимание публики и фотографов.
Актриса выбрала черный кожаный топ-бра с контрастными спортивными лямками в красно-бело-черных оттенках, напоминающими подтяжки. Он сочетался с высокими черными брюками прямого кроя и массивными ботильонами, придающими образу силу и строгость. Дополнял наряд серебряный кулон в виде замка на цепочке — деталь, которая подчеркивает индивидуальность и слегка провокационный настрой образа. Волосы Кристен Стюарт были уложены в свободные волны, а макияж акцентировал внимание на глазах, оставляя губы естественными.
Фильм "Сакраменто", в котором Стюарт сыграла одну из главных ролей вместе с Майклом Сера, стал одной из самых ожидаемых независимых премьер этой весны. История о двух друзьях, отправляющихся в неожиданное путешествие, обещает зрителям тонкий юмор, философские размышления и душевную теплоту.
Глядя на дерзкий и современный образ Кристен, сложно не вспомнить, какой ее впервые увидела широкая аудитория — в 2008 году, когда на экраны вышла первая часть "Сумерек". Тогда она предстала в образе застенчивой и немного отстраненной Беллы Свон — с мягким макияжем, распущенными темными волосами и сдержанными нарядами.
На красных дорожках того времени Кристен чаще появлялась в романтичных платьях, с почти подростковой скромностью, словно стеснялась повышенного внимания. Ее стиль был более классическим, даже немного наивным, что, возможно, отражало и возраст, и ту волну популярности, которая обрушилась на актрису с головой. С премьеры прошло уже 17 лет!