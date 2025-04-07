Кристина Агилера вышла в свет в платье с корсетом и вновь поразила худобой

Тем не менее, есть и те, кто защищает певицу. По их мнению, у каждого человека есть право выбирать путь к лучшему самочувствию, особенно если этот путь безопасен и помогает обрести уверенность в себе. Ведь Агилера никогда не была чужда переменам — как музыкально, так и внешне.