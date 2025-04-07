Кристина Агилера вышла в свет в платье с корсетом и вновь поразила худобой
На недавней церемонии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе Кристина Агилера буквально сияла на красной дорожке. Певица появилась в образе настоящей дивы: в длинном белом платье с корсетом, струящейся юбкой и эффектными полупрозрачными рукавами. Ее внешний вид стал поводом для восхищения — и новой волны обсуждений в сети.
Поклонники сразу обратили внимание на то, насколько стройной и подтянутой стала Кристина Агилера. Ее лицо выглядит свежо, фигура — впечатляюще изящной, а осанка и уверенность только подчеркивают эффектный образ. Но за этим преображением скрывается не только работа над собой — а, возможно, и современные медицинские технологии.
Трансформация Кристины: спорт, питание и... Оземпик?
Последние несколько лет стали для Агилеры новым этапом — как внешне, так и внутренне. Она не раз говорила в интервью о том, что стремится к балансу, внутренней гармонии и возвращению к себе. Регулярные тренировки, пересмотр питания и забота о здоровье стали ее опорой.
Однако с определенного момента начали активно распространяться слухи о том, что певица могла использовать препарат Ozempic, чтобы сбросить вес. Этот медикамент, изначально предназначенный для людей с диабетом 2 типа, стал суперпопулярным в Голливуде как средство быстрого и стабильного похудения.
Сама Кристина Агилера не подтверждала и не опровергала использование препарата, но ее резкая трансформация совпала по времени с "Оземпик-бумом" среди звезд. Она лишь говорила, что всегда найдутся люди, которые будут ее обсуждать.
Худоба на Оземпике: критика и свобода выбора
Несмотря на восторг многих, певица также столкнулась с критикой. Поклонники напомнили, что Кристина долгое время была символом бодипозитива, защищала право женщин быть собой вне рамок «идеального тела», и даже в периоды изменения фигуры отказывалась оправдываться. Теперь же ее резкое похудение стало для части аудитории противоречием с теми ценностями, за которые она когда-то выступала.
Кроме того, звучали и более острые замечания: использование Ozempic для похудения создает дефицит препарата для людей с диабетом, которым он жизненно необходим. Публичные фигуры, особенно с большой аудиторией, влияют на восприятие нормы, и такие резкие трансформации могут формировать нереалистичные ожидания у поклонников.
Тем не менее, есть и те, кто защищает певицу. По их мнению, у каждого человека есть право выбирать путь к лучшему самочувствию, особенно если этот путь безопасен и помогает обрести уверенность в себе. Ведь Агилера никогда не была чужда переменам — как музыкально, так и внешне.