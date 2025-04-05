Певица Анна Нетребко, поддерживавшая Путина, выступит в Королевской опере в Лондоне - как это объясняет театр

Когда после вторжения России Метрополитен-опера прекратила сотрудничество с Нетребко, она заявила, что не связана ни с кем из российского руководства, не участвует в российской политике, встречалась с Путиным всего несколько раз и сожалеет, если какие-либо ее прежние заявления «были неправильно поняты». При этом лично Путина певица так и не осудила. В 2023 году Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу и отсудила крупную компенсацию за отмененные выступления.