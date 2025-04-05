Певица Анна Нетребко, поддерживавшая Путина, выступит в Королевской опере в Лондоне - как это объясняет театр
Российская оперная певица Анна Нетребко, ранее поддерживавшая Владимира Путина, выступит в Королевской опере в Лондоне. Это будет ее первое выступление на этой престижной сцене с 2019 года. Некоторые украинцы протестуют, однако театр заявляет, что верит публичным заявлениям Нетребко, осуждающим нападение на Украину.
Объявление о выступлении Нетребко в сезоне 2025–2026 годов появилось на сайте Королевской оперы. Певица, которую некоторые называли «любимой сопрано Путина», исполнит партии в постановках «Тоски» и «Турандот» Джакомо Пуччини, а также даст сольный концерт в июне следующего года.
Несколько ведущих оперных театров мира, включая Метрополитен-оперу в Нью-Йорке и Баварскую государственную оперу, прекратили сотрудничество с Нетребко после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Ранее Нетребко была одной из многих «доверенных лиц» Путина и поддерживала сепаратистов на востоке Украины. Тем не менее ее продолжали приглашать для выступлений.
В ответ на запрос украинской службы BBC в Королевской опере заявили: «Наша организация всегда говорила, что российское гражданство не означает автоматическую поддержку нынешнего режима в России». «Анна ясно дала понять, что осуждает войну Путина против Украины, и с 2022 года не возвращалась в Россию», — сообщили в пресс-службе театра, подчеркнув, что театр тщательно обдумывает, кого приглашать на свою сцену. В настоящее время Нетребко проживает в Австрии.
На просьбу прокомментировать поддержку Нетребко донецких сепаратистов в 2014 году театр ответа не дал. Чешский дирижер Якуб Груша, который возглавит Королевскую оперу с нового сезона, считает свое решение пригласить Нетребко правильным.
Отвечая на слова главы Метрополитен-оперы Питера Гелба, который назвал заявления Нетребко о ее осуждении войны неискренними, Груша в интервью лондонской Times сказал: «Я знаю, что она осудила войну, и у меня нет причин не воспринимать ее заявление всерьез».
53-летняя Нетребко была звездой Мариинского театра в Санкт-Петербурге, выступала на многих мировых сценах, а также в Кремле. Она исполняла гимн России на Олимпиаде в Сочи и на Красной площади в присутствии Путина. Нетребко также была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года, встречалась с ним и фотографировалась. В 2014 году она пожертвовала 19 тысяч долларов театру в Донецке, который на тот момент уже контролировался сепаратистами.
Оперная певица Анна Нетребко
Когда после вторжения России Метрополитен-опера прекратила сотрудничество с Нетребко, она заявила, что не связана ни с кем из российского руководства, не участвует в российской политике, встречалась с Путиным всего несколько раз и сожалеет, если какие-либо ее прежние заявления «были неправильно поняты». При этом лично Путина певица так и не осудила. В 2023 году Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу и отсудила крупную компенсацию за отмененные выступления.