"Не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения": Хейли Бибер просит молиться за ее мужа
31-летний Джастин Бибер в последнее время ведет себя неадекватно. Его супруга Хейли в отчаянии!
28-летняя Хейли Бибер страдает из-за поведения супруга. Хейли была уверена, что их брак в 2018 году был основан на общей вере в Бога. Она не могла и предположить, что будет смотреть на небо и молить о спасении молодого мужа, от которого у нее семимесячный сын Джек, пишет TheVoiceMag.
«Хейли попросила близких друзей и родственников молиться за Джастина. Она в отчаянии. Он маниакален, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. Он часто говорит бессвязно, но убежден, что всt понимает. Он не осознает, насколько ему нужна помощь, и все вокруг него очень беспокоятся», — говорит источник в церкви, которую посещают супруги.
Поведение певца особенно тревожит, учитывая его замкнутый образ жизни в последние годы. Бибер страдает социофобией. Джастина в последнее время видят на улице в странных нарядах или даже без рубашки, он публикует загадочные мемы, намекающие на семейные проблемы, и делится тревожными фотографиями и видео в своих социальных сетях. Недавнее появление на презентации косметического бренда Хейли в Лос-Анджелесе было воспринято особенно негативно: взволнованный певец ухмылялся и нервно ерзал.
«Хейли не может вытащить его из этого. Близкие Джастину люди не думают, что он сам может выбраться из этого. Только Бог может помочь ему сейчас. Он уже был в плохом состоянии, но не в таком, как сейчас», — цитирует Daily Mail инсайдера.
В 2019 году Джастин рассказал о своей борьбе с зависимостями. Он признался, что охранники заходили поздно ночью в его спальню, чтобы проверить пульс и убедиться, что он еще дышит. В 2020-м у артиста родом из Канады диагностировали болезнь Лайма. В 2023-м у него случился временный паралич лицевого нерва из-за синдрома Рамзи Ханта.
Тяжелое положение R&B-исполнителя привлекло внимание продюсера Гэри Мадатьяна. «Профессионалы должны вмешаться и спасти Джастина, пока не стало слишком поздно. Ему не становится лучше... Ему становится хуже», — высказался Гэри.
Хейли осознает, насколько тяжелой стала ситуация. Раньше дочь актера Стивена Болдуина отрицала проблемы с мужем, теперь отчаянно нуждается в помощи. «Хейли делала вид, что с ним все в порядке, и пыталась игнорировать серьезные проблемы, с которыми он столкнулся. Она храбрилась, потому что не хотела признавать, что у Джастина огромные трудности, которые ему нужно преодолеть», — добавил друг из окружения модели.