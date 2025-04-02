Новое фото 87-летнего Адриано Челентано заставило грустить его фанатов
Снимок 87-летнего Адриано Челентано, опубликованный в социальных сетях, вызвал бурную реакцию среди его поклонников. Легендарный итальянский певец и актер, который долгие годы считался эталоном харизмы и стиля, предстал перед публикой в повседневной обстановке – с седыми волосами, морщинами и усталым, но все еще узнаваемым взглядом.
Фотография, сделанная в автомобиле, мгновенно разлетелась по интернету, породив дискуссии. Одни фанаты были огорчены тем, как изменился их кумир, другие же выступили в защиту певца, напоминая, что старость – неизбежная часть жизни.
- «Как же печально видеть его таким... Кажется, что только вчера он танцевал под "Azzurro", а теперь...»
- «Я не могу поверить, что это он. Время никого не щадит...»
- «Грустно осознавать, что даже такие великие люди стареют. Нам остается лишь пересматривать его фильмы и слушать музыку».
- А что вы ожидали? Человеку 87 лет! Для своего возраста он выглядит очень даже достойно».
- «Старость – это естественный процесс. Главное, что он жив, а его творчество будет вечно!»
Адриано Челентано – это не просто артист, а настоящая эпоха, ставшая символом итальянской эстрады. Время неумолимо, но уважение к его таланту остается неизменным. Несмотря на возрастные изменения, его голос и харизма по-прежнему вдохновляют миллионы людей по всему миру. Много лет гастрольная деятельность занимала в жизни исполнителя романтических баллад такое же важное место, как и съемки в фильмах. Но в какой-то момент артист решил, что ему пора начать жить для себя. В последние годы Челентано предпочитает проводить время с семьей.
Со своей первой и последней супругой Клаудией Моро Челентано счастлив в браке уже на протяжении более 60 лет. Он никогда даже не задумывался о том, чтобы променять свою «идеальную женщину» на какую-нибудь молодую красотку. Раскрепощенный и ветреный на экране – в реальной жизни артист был и остается убежденным семьянином. Именно ради близких, любимой жены, троих детей и ватаги внуков, Челентано собственно и ушел на покой.