Новое фото 87-летнего Адриано Челентано заставило грустить его фанатов

Адриано Челентано – это не просто артист, а настоящая эпоха, ставшая символом итальянской эстрады. Время неумолимо, но уважение к его таланту остается неизменным. Несмотря на возрастные изменения, его голос и харизма по-прежнему вдохновляют миллионы людей по всему миру. Много лет гастрольная деятельность занимала в жизни исполнителя романтических баллад такое же важное место, как и съемки в фильмах. Но в какой-то момент артист решил, что ему пора начать жить для себя. В последние годы Челентано предпочитает проводить время с семьей.