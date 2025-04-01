17 лет спустя: как сейчас выглядит Кэти Пайпер, которая ослепла на один глаз после того, как ей прыснули серной кислотой в лицо
Кэти Пайпер — британская телеведущая, писательница и активистка, чья история стала символом невероятной силы духа и стремления к жизни после трагических событий.
Кэти Пайпер одилась 12 октября 1983 года в Андовере, графство Хэмпшир, Англия. С юных лет она проявляла интерес к моде и медиа, что привело ее к карьере модели и телеведущей. Кэти активно работала в индустрии развлечений, мечтая о больших успехах в сфере телевидения.
В марте 2008 года жизнь Кэти изменилась навсегда. Дэниел Линч, спортсмен в области боевых искусств, который следил за карьерой Кэти в СМИ и модельном бизнесе, познакомился с ней через Facebook. Они впервые встретились лично в Рединге, где Пайпер работала, и изначально она была довольна их отношениями, не зная, что ранее Дэниел был заключен в тюрьму за то, что облил лицо человека кипятком.
Через две недели их отношений, 29 марта 2008 года, пара заказала номер в отеле в Бэйуотере после еды. В номере отеля Линч избил и изнасиловал Кэти, пригрозив, что зарежет ее бритвой и повесит, а затем нанес ей несколько ранений рук. После восьми часов в отеле они вернулись в квартиру Пайпер в Голдерс-Грин. Пайпер лечилась от ранений в больнице, но скрывала инцидент от врачей и полиции, потому что боялась Линча.
Кэти получила множество телефонных звонков и извинений от Линча. 31 марта 2008 года, через два дня после первой атаки, Линч убедил пойти Пайпер в интернет-кафе, чтобы прочитать его письмо на Facebook. Позже сообщник Линча, Стефан Сильвестр, подкараулил Пайпер на дороге и плеснул серной кислотой в ее лицо. Камерам на улице удалось зафиксировать нападение и позже Линч и Сильвестр были арестованы. В итоге Линч получил два пожизненных срока и будет должен просидеть в тюрьме как минимум 16 лет до возможности обжалования приговора, а Сильвестр получил пожизненное заключение и как минимум 12 лет до возможности обжалования приговора. Пайпер перенесла более 40 пластических операций после кислотной атаки, но в итоге она так и осталась слепой на один глаз.
Несмотря на физические и эмоциональные испытания, она не сдалась. В 2009 году Кэти основала благотворительный фонд, целью которого является поддержка людей, пострадавших от ожогов и обезображивания. Ее деятельность получила широкое признание, и в 2021 году она была удостоена Ордена Британской империи за заслуги в области благотворительности.
В 2015 году Кэти вышла замуж за Ричарда Джеймса Саттона. Пара воспитывает двух дочерей: Белль Элизабет, родившуюся в 2014 году, и Пенелопу Дайан, появившуюся на свет в 2017 году.
История Кэти Пайпер вдохновила многих людей по всему миру. Она написала несколько книг, в которых делится своим опытом преодоления трудностей и восстановления после травмы. Кэти активно выступает с лекциями, участвует в телевизионных проектах и продолжает работать в сфере благотворительности, помогая другим найти силу и надежду в сложных жизненных ситуациях.
31 марта 2025 года женщина появилась на мероприятии в Лондоне. Она выбрала эффектный и современный образ в стиле total black. Конечно, события 2008 года теперь всегда будут отражаться на ее лице, однако Кэти Пайпер выглядит уверенно и стильно, излучая внутреннюю силу и элегантность.