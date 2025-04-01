17 лет спустя: как сейчас выглядит Кэти Пайпер, которая ослепла на один глаз после того, как ей прыснули серной кислотой в лицо

Кэти получила множество телефонных звонков и извинений от Линча. 31 марта 2008 года, через два дня после первой атаки, Линч убедил пойти Пайпер в интернет-кафе, чтобы прочитать его письмо на Facebook. Позже сообщник Линча, Стефан Сильвестр, подкараулил Пайпер на дороге и плеснул серной кислотой в ее лицо. Камерам на улице удалось зафиксировать нападение и позже Линч и Сильвестр были арестованы. В итоге Линч получил два пожизненных срока и будет должен просидеть в тюрьме как минимум 16 лет до возможности обжалования приговора, а Сильвестр получил пожизненное заключение и как минимум 12 лет до возможности обжалования приговора. Пайпер перенесла более 40 пластических операций после кислотной атаки, но в итоге она так и осталась слепой на один глаз.