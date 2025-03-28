Давно не видели! Сын Мадонны Рокко вышел в свет с отцом Гаем Ричи и его женой

Когда Рокко был подростком, он оказался в эпицентре громкого конфликта между родителями. В 2015 году он неожиданно отказался сопровождать Мадонну в ее гастрольном туре и переехал к отцу в Лондон. Этот шаг стал началом продолжительной и публичной судебной тяжбы об опеке. СМИ следили за каждым шагом семьи, а отношения Рокко с матерью казались напряженными. Впрочем, со временем ситуация стабилизировалась — по словам инсайдеров, Мадонна и Рокко нашли путь к примирению.