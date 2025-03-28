Давно не видели! Сын Мадонны Рокко вышел в свет с отцом Гаем Ричи и его женой
фото: CAMERA PRESS/Robin Pope / Vida Press
Рокко Ричи вместе со своим отцом, режиссером Гаем Ричи, и мачехой Жакки Эйнсли посетил глобальную премьеру фильма MobLand, которая состоялась 27 марта 2025 года в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне.
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Давно не видели! Сын Мадонны Рокко вышел в свет с отцом Гаем Ричи и его женой

Отдел культуры и шоу-бизнеса

Otkrito.lv

В Лондоне состоялась мировая премьера нового криминального сериала "Гангстерленд". На красной дорожке, среди прочих, появился и 24-летний сын Мадонны и Гая Ричи Рокко.

На красной дорожке режиссер нескольких эпизодов драмы Гай Ричи позировал с 43-летней женой Джеки Эйнсли и 24-летним сыном Рокко от бывшей жены Мадонны.

фото: ddp/Instar / Vida Press
Рокко, сын Мадонны и Гая Ричи, редко выходит в свет, особенно в сопровождении семьи, поэтому это появление привлекло особое внимание.
Рокко, сын Мадонны и Гая Ричи, редко выходит в свет, особенно в сопровождении семьи, поэтому это появление привлекло особое внимание.

Рокко, известный своей тягой к искусству и сдержанному стилю, появился в светло-коричневом двубортном костюме свободного кроя. Ярко-синяя рубашка и желто-синий галстук с геометрическим рисунком добавили образу дерзости, а светлые волосы и замшевые лоферы завершили этот утонченный, но немного винтажный лук.

Гай Ричи выбрал более спокойную и фактурную комбинацию: темно-коричневый вельветовый костюм и водолазка глубокого синего оттенка. Черные очки в массивной оправе и строгая борода подчеркивали харизматичный образ мэтра британского кино.

Жакки Эйнсли, как всегда, олицетворяла элегантность. На ней был белый брючный костюм с тонкой вертикальной полоской, голубая рубашка и белый ремень с крупной пряжкой, подчеркивающий талию. Образ дополнили нюдовые босоножки и мягкие волны светлых волос, придающие облику лёгкость и уверенность.

фото: Anthony Harvey/Shutterstock/ Vida Press
Молодой художник выглядел сдержанно и стильно — в духе своего британского эстетства, тогда как Гай Ричи, как всегда, придерживался классики в стиле джентльменов. Жакки Эйнсли дополнила образ пары своей элегантностью и спокойной уверенностью.
Молодой художник выглядел сдержанно и стильно — в духе своего британского эстетства, тогда как Гай Ричи, как всегда, придерживался классики в стиле джентльменов. Жакки Эйнсли дополнила образ пары своей элегантностью и спокойной уверенностью.

Сериал Ронана Беннетта "Гангстерленд" рассказывает историю двух поколений гангстеров из Лондона, а также человека, который решает их проблемы. Релиз назначен на 30 марта.

Сын поп-королевы Мадонны и известного британского режиссера Гая Ричи — Рокко Джон Ричи — с самого рождения оказался в центре внимания. Появившись на свет 11 августа 2000 года, он рос между двумя мирами: экстравагантным, американским и шоу-бизнесовым, в котором царствовала его мать, и более сдержанным, английским, принадлежащим отцу.

Когда Рокко был подростком, он оказался в эпицентре громкого конфликта между родителями. В 2015 году он неожиданно отказался сопровождать Мадонну в ее гастрольном туре и переехал к отцу в Лондон. Этот шаг стал началом продолжительной и публичной судебной тяжбы об опеке. СМИ следили за каждым шагом семьи, а отношения Рокко с матерью казались напряженными. Впрочем, со временем ситуация стабилизировалась — по словам инсайдеров, Мадонна и Рокко нашли путь к примирению.

Сын Мадонны и Гая Ричи Рокко

Несмотря на громкие имена родителей, Рокко не стремился в мир поп-музыки или кино. Он выбрал другой путь — изобразительное искусство. Причем долгое время он работал под псевдонимом Rhed, предпочитая, чтобы его картины оценивали без привязки к звездной фамилии. Его работы, выполненные в экспрессивной манере, быстро привлекли внимание арт-критиков и коллекционеров. Художник вдохновляется британским неоэкспрессионизмом и традициями классической живописи, сочетая их с ярким темпераментом и личным взглядом на современность.

Образование он получил в престижных лондонских учреждениях — Central Saint Martins и Royal Drawing School, что укрепило его позиции на арт-сцене. В Лондоне же он и живет — вдали от вспышек папарацци, ведя довольно закрытый образ жизни.

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