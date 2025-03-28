Давно не видели! Сын Мадонны Рокко вышел в свет с отцом Гаем Ричи и его женой
В Лондоне состоялась мировая премьера нового криминального сериала "Гангстерленд". На красной дорожке, среди прочих, появился и 24-летний сын Мадонны и Гая Ричи Рокко.
На красной дорожке режиссер нескольких эпизодов драмы Гай Ричи позировал с 43-летней женой Джеки Эйнсли и 24-летним сыном Рокко от бывшей жены Мадонны.
Рокко, известный своей тягой к искусству и сдержанному стилю, появился в светло-коричневом двубортном костюме свободного кроя. Ярко-синяя рубашка и желто-синий галстук с геометрическим рисунком добавили образу дерзости, а светлые волосы и замшевые лоферы завершили этот утонченный, но немного винтажный лук.
Гай Ричи выбрал более спокойную и фактурную комбинацию: темно-коричневый вельветовый костюм и водолазка глубокого синего оттенка. Черные очки в массивной оправе и строгая борода подчеркивали харизматичный образ мэтра британского кино.
Жакки Эйнсли, как всегда, олицетворяла элегантность. На ней был белый брючный костюм с тонкой вертикальной полоской, голубая рубашка и белый ремень с крупной пряжкой, подчеркивающий талию. Образ дополнили нюдовые босоножки и мягкие волны светлых волос, придающие облику лёгкость и уверенность.
Сериал Ронана Беннетта "Гангстерленд" рассказывает историю двух поколений гангстеров из Лондона, а также человека, который решает их проблемы. Релиз назначен на 30 марта.
Сын поп-королевы Мадонны и известного британского режиссера Гая Ричи — Рокко Джон Ричи — с самого рождения оказался в центре внимания. Появившись на свет 11 августа 2000 года, он рос между двумя мирами: экстравагантным, американским и шоу-бизнесовым, в котором царствовала его мать, и более сдержанным, английским, принадлежащим отцу.
Когда Рокко был подростком, он оказался в эпицентре громкого конфликта между родителями. В 2015 году он неожиданно отказался сопровождать Мадонну в ее гастрольном туре и переехал к отцу в Лондон. Этот шаг стал началом продолжительной и публичной судебной тяжбы об опеке. СМИ следили за каждым шагом семьи, а отношения Рокко с матерью казались напряженными. Впрочем, со временем ситуация стабилизировалась — по словам инсайдеров, Мадонна и Рокко нашли путь к примирению.
Сын Мадонны и Гая Ричи Рокко
Несмотря на громкие имена родителей, Рокко не стремился в мир поп-музыки или кино. Он выбрал другой путь — изобразительное искусство. Причем долгое время он работал под псевдонимом Rhed, предпочитая, чтобы его картины оценивали без привязки к звездной фамилии. Его работы, выполненные в экспрессивной манере, быстро привлекли внимание арт-критиков и коллекционеров. Художник вдохновляется британским неоэкспрессионизмом и традициями классической живописи, сочетая их с ярким темпераментом и личным взглядом на современность.
Образование он получил в престижных лондонских учреждениях — Central Saint Martins и Royal Drawing School, что укрепило его позиции на арт-сцене. В Лондоне же он и живет — вдали от вспышек папарацци, ведя довольно закрытый образ жизни.