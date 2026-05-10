"Я была уверена, что умираю!" - актриса Катрина Крейле с детства борется с депрессией
За внешним успехом и улыбкой латвийской актрисы и маркетолога Катрины Крейле долгие годы скрывались страх, самокритика и ощущение внутренней пустоты. Теперь она впервые честно рассказала, через что ей пришлось пройти.
Проблемы со здоровьем с детства
Начало жизни Катрины было непростым. Ее мать Кристина пережила очень тяжелые роды, из-за которых пострадала нервная система новорожденной дочери. Это серьезно сказалось на физическом состоянии ребенка в первые годы жизни. После родовой травмы у Катрины развилась гемиплегия — заболевание, влияющее на движения одной стороны тела. Фактически одна сторона тела была парализована, а развитие шло не так, как обычно.
В тот период были приложены огромные усилия, чтобы девочка могла полноценно развиваться. Катрина регулярно проходила лечение и находилась под постоянным уходом. Главной целью было добиться того, чтобы тело начало нормально функционировать — чтобы она могла двигаться, реагировать, улыбаться и расти, как другие дети.
Постепенно эти усилия дали результат. Однако пережитое повлияло не только на физическое, но и на эмоциональное развитие. В детстве Катрина жила в очень контролируемой среде — ей даже ограничивали плач, чтобы не навредить здоровью. Сама она признает, что почти ничего не помнит о гемиплегии и узнала о многом позже, рассматривая детские фотографии.
Хотя позже физических последствий почти не осталось, в детстве у Катрины было косоглазие, и это нередко становилось поводом для насмешек со стороны сверстников. При этом девочка отличалась творческими способностями и даже добилась успеха в конкурсе красоты, однако и это вызывало скорее иронию одноклассников, чем признание — особенно после того, как учительница попросила рассказать классу об этом достижении.
Начало депрессии и диагноз
Еще в детстве у Катрины появилось ощущение, что с ней что-то не так — она чувствовала себя другой и непонятой. Это проявлялось в сильной самокритике и эмоциональной чувствительности, но, как она говорит, «в детстве я не знала, что это может быть депрессия».
Ясность пришла только во взрослом возрасте. «Сначала я обратилась к психотерапевту», — рассказывает она. Позже психиатр поставил ей диагноз — депрессия средней тяжести. «Когда это подтверждает специалист, появляется совершенно другое понимание». Этот момент стал важным поворотным пунктом.
Депрессия проявлялась не как кратковременная грусть, а как постоянное внутреннее состояние. «Я думала о себе только плохое», — признается она журналу Kas Jauns. «Я чувствовала себя несчастной — не просто грустной, а именно несчастной с самой собой».
Даже когда внешне все казалось благополучным — работа, отношения, друзья — она не могла почувствовать себя хорошо.
«У меня в голове был вопрос: почему я так себя чувствую?» Именно этот внутренний конфликт заставил ее понять: «Что-то не так, и мне нужна помощь».
Состояние Катрины улучшилось, когда она начала сочетать спорт, здоровый образ жизни и медикаментозное лечение. Актриса считает, что улучшились даже ее профессиональные результаты. Она подчеркивает: важно не только принимать лекарства, но и заботиться о физическом состоянии организма.
Несмотря на значительные улучшения, в феврале Катрина пережила новый эпизод. «Я была одна дома, потому что мой жених был в командировке», — вспоминает она. Ощущение одиночества усилило внутреннюю тревогу.
Паническая атака началась внезапно, без предупреждения. «Я проснулась с ощущением, будто падаю», — рассказывает актриса. «Сердце билось так быстро, что мне казалось — оно сейчас остановится». Это ощущение было не только эмоциональным, но и физическим. Она не могла уснуть, и ночь превратилась в длительную борьбу. «Я была уверена, что умираю. Это было очень страшно».
В такие моменты граница между реальностью и ощущениями становится размытой — тело сигнализирует об опасности, даже если объективно ее нет. «Я поняла, что мне нужно что-то менять в своей жизни», — говорит она. После этого случая актриса стала еще внимательнее относиться к своему распорядку и нагрузке.
Уход с офисной работы
Профессионально Катрина несколько лет работала в сфере маркетинга, накопив значительный опыт и живя в интенсивном рабочем ритме. Однако такой образ жизни со временем начал отражаться на самочувствии.
«Я работала в маркетинге уже пять лет», — рассказывает она. Повседневная жизнь была структурированной, динамичной и часто напряженной: полный рабочий день, постоянные поездки в офис. Со временем это привело к выгоранию, и сейчас Катрина работает как самозанятая.
Ситуация изменилась после пережитой панической атаки, которая стала четким сигналом, что прежний образ жизни больше ей не подходит. «После этого момента я поняла, что мое тело просто говорит: стоп», — признается она.
Этот случай заставил ее пересмотреть приоритеты и принять важное решение — отказаться от работы на полную ставку. Сейчас Катрина работает маркетинговым специалистом и создателем цифрового контента, сотрудничая с разными проектами. Параллельно она продолжает актерскую карьеру.
Катрина подчеркивает, что у каждого человека свой жизненный ритм, в котором он чувствует себя хорошо, и не все обязаны жить по одному «правильному» шаблону.
Отношения с Мартиньшем
Очень важную роль в жизни Катрины играют отношения с музыкантом Мартиньшем Стродсом.
«Он первый человек, который любит меня такой, какая я есть», — откровенно говорит она. «Я научилась принимать себя, потому что он принял меня», — подчеркивает актриса, добавляя, что раньше была крайне самокритичной.
Пара вместе почти четыре года. Их история знакомства началась в театре — после одного из спектаклей Катрины. Мартиньш еще раньше писал ей в Instagram, а потом решил просто прийти на ее постановку.
«Он пришел на мой спектакль, принес мне розы — так мы и познакомились», — вспоминает она. Уже через два дня состоялось первое свидание. Отношения развивались быстро, и вскоре они решили жить вместе.
«Все произошло очень естественно — просто совпало», — говорит Катрина.
Сейчас пара уже помолвлена. «Мартиньш сделал мне предложение в мой день рождения у моря», — рассказывает актриса. «Теперь мы уже думаем о свадьбе — конкретного места или даты пока нет, но идеи есть».