Исследование: всего одна пачка чипсов в день повышает риск серьезного повреждения мозга
На протяжении многих лет врачи предупреждали, что картофельные чипсы, печенье и газированные напитки могут увеличивать объем талии, вызывать сердечно-сосудистые заболевания и сокращать продолжительность жизни. Теперь новое исследование добавило доказательства того, что они также могут вредить когнитивным функциям и способности мыслить.
В своей работе, опубликованной в журнале Alzheimer’s and Dementia, исследователи из Австралии проанализировали рацион 2200 людей среднего возраста, чтобы выяснить, как питание влияет на когнитивные способности. Рационы проверяли на наличие ультрапереработанных продуктов, пишет Daily Mail.
Единого определения ультрапереработанных продуктов не существует, но обычно к ним относят продукты с более чем пятью ингредиентами или содержащие хотя бы один компонент, который не используется в обычной домашней кухне.
В целом ученые обнаружили, что у людей, которые потребляли больше ультрапереработанных продуктов, была хуже способность концентрироваться и более слабое когнитивное здоровье.
При каждом увеличении доли ультрапереработанных продуктов в рационе на 10% — что примерно соответствует одной «стандартной» пачке чипсов в день — у участников наблюдалось снижение концентрации внимания и более высокий показатель факторов риска деменции. Этот эффект фиксировался независимо от того, что еще ели участники и придерживались ли они в целом здорового питания.
Доктор Барбара Кардозу, специалист по нутриционной биохимии из Университета Монаша, руководившая исследованием, отметила: «Если рассматривать наши результаты в перспективе, увеличение доли ультрапереработанных продуктов на 10% примерно равно добавлению стандартной пачки чипсов в ежедневный рацион. При каждом увеличении потребления ультрапереработанных продуктов на 10% мы наблюдали отчетливое и измеримое снижение способности человека концентрироваться. В клиническом выражении это означало стабильно более низкие результаты в стандартизированных когнитивных тестах, оценивающих зрительное внимание и скорость обработки информации».
Исследование не объясняет подробно, почему эти продукты вредят мозгу, однако ученые предполагают, что обработка может удалять важные питательные вещества и добавлять потенциально опасные химические вещества, способные повреждать мозг.
Отмечается, что такие продукты могут содержать акриламид — соединение, образующееся в крахмалистых продуктах при высокотемпературной обработке (например, жарке или запекании), которое может повреждать нейроны или кровеносные сосуды.
Предыдущие исследования также показали, что ультрапереработанные продукты могут содержать фталаты или бисфенолы — химические вещества, которые попадают в пищу в процессе производства и также могут быть потенциально вредными.
В статье ученые предупреждают, что эти химические вещества могут вызывать цереброваскулярные поражения — небольшие участки поврежденной ткани мозга, возникающие из-за недостаточного кровоснабжения вследствие повреждения сосудов.
По словам исследователей, такие микроповреждения могут ухудшать работу мозга, приводить к проблемам с концентрацией внимания и увеличивать риск развития деменции. Ультрапереработанные продукты также связаны с повышенным риском ожирения, высокого артериального давления и диабета — состояний, которые дополнительно увеличивают риск деменции.
Исследование носило наблюдательный характер и не может доказать, что именно ультрапереработанные продукты вызывают деменцию.