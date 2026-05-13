В Риге откроется масштабная выставка итальянской керамики: от послевоенного авангарда до современного искусства
С 30 мая по 23 августа в Музее декоративного искусства и дизайна пройдет международная выставка «Одержимость: 50 лет итальянской керамики», которая впервые познакомит латвийскую публику с уникальной коллекцией легендарного Международного музея керамики итальянского города Фаэнца.
Экспозиция разместится в Большом зале музея на улице Скарню, 10, и станет одним из заметных культурных событий этого лета в Риге. Проект организован совместно с Международном музеем керамики в Фаэнце и Латвийским центром современной керамики.
Посетителям представят работы 50 художников, отражающие развитие итальянской керамики за последние полвека — от послевоенных экспериментов до актуального современного искусства. Выставка покажет, как керамика превратилась из ремесленного жанра в полноценный язык современной визуальной культуры, объединяющий скульптуру, дизайн и художественные исследования.
В экспозицию вошли произведения известных мастеров XX века, среди которых Лучо Фонтана, Фаусто Мелотти и Леончилло Леонарди, а также работы современных авторов и дизайнерских студий — в том числе Bertozzi & Casoni, Сальваторе Аранчо и Алессандро Рома.
Отдельный раздел посвятят молодым художникам, переосмысляющим керамику как современное и экспериментальное искусство. Среди них — Марко Черони, исследующий городские субкультуры и создающий философские арт-объекты из найденных предметов, а также знаменитая дизайнерская студия Formafantasma, известная своими экологическими и научно-ориентированными проектами.
Организаторы отмечают, что концепция выставки строится вокруг идеи творческой «одержимости» — страстного и глубокого исследования возможностей керамики как художественного материала. Именно поэтому экспозиция обещает удивить зрителей необычными формами, смелыми техническими решениями и яркими визуальными образами.
Особую ценность проекту придает участие знаменитого музея Фаэнцы — одного из важнейших мировых центров керамического искусства. Основанный в 1908 году музей хранит более 60 тысяч экспонатов, включая работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала и других выдающихся мастеров XX века.
Параллельно с выставкой в музее пройдет большая сопроводительная программа: летняя школа для детей, встречи с кураторами, лекции об итальянской керамике и современном искусстве, а также образовательный семинар для педагогов.
Проект реализован при поддержке Государственного фонда культурного капитала и посольство Италии в Латвии.
Музей декоративного искусства и дизайна
Адрес: Скарню, 10, Рига
Время работы музея:
- вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 17:00
- касса работает до 16:45;
- среда — с 11:00 до 19:00
- касса работает до 18:45;
- понедельник — выходной.
Музей закрыт в официальные праздничные дни:
1 января, в Страстную пятницу и Пасху, на Лиго и Янов день (23–24 июня), в Рождество (25–26 декабря), а также 31 декабря.