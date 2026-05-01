Недосыпание работает почти как алкоголь: врач назвала тревожный эффект короткого сна

Если недостаток сна происходит каждый день, человеку такое ощущение часто кажется "нормальным". Однако исследования показывают, что люди, которые спят слишком мало, не только хуже могут концентрироваться и выполнять различные задачи, но и сами не осознают этого - их продуктивность падает, но они оценивают её как более высокую. Усталость и недостаток внимания становятся обыденностью, и это может быть опасным как для них самих, так и для окружающих.