Пока мир меняет подходы, Латвия отстает: врачи предупреждают о проблеме с донорством крови
В Латвии все чаще звучит вопрос не только о том, хватит ли донорской крови в будущем, но и о том, как использовать этот ресурс разумнее уже сейчас. Специалисты говорят о подходе, который может сократить число переливаний, снизить риски осложнений и изменить саму систему лечения.
Современная медицина все больше сосредоточена не только на лечении болезней, но и на том, как обеспечить пациенту максимально качественный опыт лечения и достойное качество жизни. Одним из важных факторов в этом процессе является состояние крови и ее доступность — как в острых ситуациях, так и в долгосрочной перспективе. В Латвии кровь регулярно сдают менее 4% жителей. Сейчас этого хватает, чтобы обеспечивать острые случаи — травмы, родовспоможение, неотложные операции, а также помогать хроническим пациентам и пациентам с онкологическими заболеваниями. Однако в будущем поддерживать этот баланс будет все сложнее. Доноры тоже стареют, а спрос на компоненты крови растет. Поэтому пришло время задуматься о решениях, которые не только в долгосрочной перспективе снизили бы потребление донорской крови, но уже сейчас улучшили бы качество жизни пациентов. Одним из таких решений является управление кровью пациента, которое уже внедрено во многих странах мира, рассуждает ассоциированный профессор Эва Стрике, реаниматолог, анестезиолог.
Что такое управление кровью пациента и почему это важно
Управление кровью пациента означает системный комплекс мер, включающий своевременное выявление факторов риска для здоровья, точную диагностику, индивидуально подобранную терапию и целенаправленный контроль кровотечения. Такой подход позволяет сократить потребление крови, одновременно повышая безопасность и качество лечения. Это не альтернатива переливанию крови, спасающему жизнь, а более разумное и продуманное использование этого жизненно важного «эликсира», оставляя его для острых случаев.
Управление кровью пациента в большей степени касается пациентов, которым нужны плановые операции, а также тех, кто из-за хронических заболеваний регулярно нуждается в переливании крови. В его основе лежат три простых, но очень эффективных принципа.
Во-первых, необходимо своевременно выявлять и лечить малокровие, или анемию. Анемия — это состояние, при котором в крови недостаточно здоровых красных кровяных телец, то есть эритроцитов, или гемоглобина, что снижает доставку кислорода к тканям. Во время операций это повышает риск осложнений и необходимость переливания крови. Своевременная диагностика и лечение часто позволяют этого избежать.
Во-вторых, нужно снижать риск кровотечения во время и после операции. В современной хирургии уже доступны технологии и методы, которые позволяют существенно уменьшить кровопотерю, если применять их системно. Например, лапароскопические и роботизированные операции, которые позволяют проводить вмешательства более щадяще и с меньшей потерей крови. Для ограничения кровотечений важны также современные методы остановки крови, а также использование собственной крови пациента во время процедуры.
Третий важный принцип — рационально оценивать необходимость переливания крови, учитывая резервы организма пациента и реальную клиническую ситуацию.
Внедрение этих принципов на практике — не теоретическая идея. Международный опыт показывает, что управление кровью пациента может сократить объем переливаний на 20–40%. Следует отметить, что исследования показывают: при уменьшении количества переливаний во время операций пациент восстанавливается быстрее, а риск осложнений снижается. В свою очередь, пациентам, которым из-за хронических заболеваний приходится регулярно переливать кровь несколько раз в месяц, будущие альтернативные методы лечения, над которыми уже сейчас ведется работа, могут помочь избежать возможных осложнений.
Мир движется вперед, Латвия пока следует фрагментарно
Во многих странах управление кровью пациента уже интегрировано в систему здравоохранения как стандарт: разработаны рекомендации, алгоритмы и механизмы контроля, обеспечивающие единый подход в разных областях медицины. В Латвии такой национальный подход пока не определен. Однако необходимость в нем ощущается уже давно.
В отдельных больницах и медицинских специальностях врачи внедряют эти принципы в повседневную практику по собственной инициативе. Это подтверждает, что профессионалы понимают серьезность проблемы. Но без общей стратегии результаты зависят от возможностей конкретного учреждения и знаний конкретных врачей. Важно подчеркнуть: цель управления кровью пациента не в том, чтобы сократить объем медицинской помощи, а в том, чтобы сделать ее более безопасной, эффективной и устойчивой.
Чтобы управление кровью пациента работало полноценно, крайне важно тесное взаимодействие между разными специалистами здравоохранения. Это означает не только повседневную работу врачей в операционной или отделении, но и скоординированный подход между руководством больниц, лабораторными специалистами, хирургами, гематологами, онкологами и другими вовлеченными профессионалами. Только такое междисциплинарное сотрудничество позволяет принимать продуманные решения о лечении пациента на каждом этапе. Поэтому особенно важно было бы на национальном уровне четко определить единую стратегию — когда и в каких случаях следует применять эти принципы, а также как системно внедрять и контролировать их во всех лечебных учреждениях.
Одновременно нужно признать, что переливание крови действительно требуется пациенту не всегда. Современная медицина предлагает различные альтернативы, которые в определенных ситуациях могут быть столь же эффективны или даже лучше для пациента. Однако не все специалисты ежедневно работают с такими методами или достаточно хорошо знают весь спектр этих возможностей. Например, анестезиологи регулярно повышают квалификацию на курсах по трансфузиологии, которые необходимо проходить раз в пять лет. Было бы полезно расширить такие образовательные возможности и для врачей других специальностей. Более широкое профессиональное понимание альтернатив переливанию крови помогло бы принимать еще более точные решения в лечении и способствовало бы более рациональному использованию ресурсов крови.
Не менее важна и система контроля. У больниц должна быть возможность анализировать свои результаты, оценивать практику и учиться друг у друга. Управление кровью пациента принесло бы сразу несколько выгод. Оно помогло бы стабилизировать запасы крови, сократить число осложнений, улучшить качество жизни пациентов и уменьшить расходы на лечение. Это была бы инвестиция в устойчивость системы здравоохранения.
Пациент как партнер в лечении
Не менее важна и приверженность пациентов лечению. В современной медицине пациент — не пассивный объект лечения, а партнер врача. Это означает понимание, сотрудничество и ответственность. На объем кровопотери во время плановых операций в значительной степени влияют правильный прием лекарств перед операцией, физическая активность и питание пациента. Врач должен уметь не только объяснить пациенту, почему эти вещи важны, но и пациент должен быть способен выполнять эти рекомендации.
Поэтому управление кровью пациента — это не только технический вопрос. Это культура сотрудничества между врачом, пациентом и всей системой здравоохранения в целом. Надо признать, что приверженность лечению требует также более активного разговора об индивидуальном подходе к лечению каждого пациента. Сейчас из-за особенностей организации системы здравоохранения у врача ограничено время, которое он может уделить каждому пациенту. Это включает не только общение и обследования, но и бюрократические процессы, то есть оформление документов. Чтобы врач доверял пациенту и между ними складывался успешный диалог, нужно двигаться к персонализированной помощи, в центре которой находится пациент.
Более разумный подход означает более безопасное будущее
Переливание крови было и останется процедурой, спасающей жизни. Но современная медицина предлагает возможности оставить этот ресурс тем пациентам, которым он действительно критически необходим. В свою очередь, пациентам, которым предстоят плановые операции, а также хроническим больным, можно эффективно помочь и другими методами. Разумное использование ресурсов — не ограничение, а признак развития.
Управление кровью пациента — это международно признанный подход, который помогает одновременно достигать нескольких целей: улучшать результаты лечения, беречь ресурсы, снижать расходы и обеспечивать стабильность системы в будущем.
Вопрос не в том, может ли Латвия позволить себе внедрить этот подход. Вопрос в том, может ли она позволить себе этого не делать.