Пока мир меняет подходы, Латвия отстает: врачи предупреждают о проблеме с донорством крови

Современная медицина все больше сосредоточена не только на лечении болезней, но и на том, как обеспечить пациенту максимально качественный опыт лечения и достойное качество жизни. Одним из важных факторов в этом процессе является состояние крови и ее доступность — как в острых ситуациях, так и в долгосрочной перспективе. В Латвии кровь регулярно сдают менее 4% жителей. Сейчас этого хватает, чтобы обеспечивать острые случаи — травмы, родовспоможение, неотложные операции, а также помогать хроническим пациентам и пациентам с онкологическими заболеваниями. Однако в будущем поддерживать этот баланс будет все сложнее. Доноры тоже стареют, а спрос на компоненты крови растет. Поэтому пришло время задуматься о решениях, которые не только в долгосрочной перспективе снизили бы потребление донорской крови, но уже сейчас улучшили бы качество жизни пациентов. Одним из таких решений является управление кровью пациента, которое уже внедрено во многих странах мира, рассуждает ассоциированный профессор Эва Стрике, реаниматолог, анестезиолог.