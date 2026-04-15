Казалось, выхода нет - удивительная история спасения пациентки из Латвии

После стабилизации воспаления следующим шагом стал поиск постоянного решения, однако в Латвии оно было недоступно. В других латвийских больницах можно было использовать лишь эндопротезы старого поколения, которые не подходили для данного случая. В этот момент стало ясно, что помочь пациентке в Латвии практически невозможно. Без протеза возникла бы значительная потеря функции, а со временем — деформация кистевого сустава.