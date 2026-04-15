Казалось, выхода нет - удивительная история спасения пациентки из Латвии
Заведующий отделением травматологии Северокурземской региональной больницы, травматолог-ортопед доктор Игорь Колосов делится сложным, но успешным случаем лечения пациентки, который наглядно демонстрирует как вызовы медицины, так и настойчивость врачей и важность международного сотрудничества.
Жительница Вентспилса Эгита Фреймане, для которой движения рук важны в повседневной жизни и работе, в октябре 2024 года получила неудачную травму при падении на катке — перелом локтевого сустава. Изначально ей не было обеспечено надлежащее лечение, и к доктору Колосову она попала лишь спустя полтора месяца, когда ситуация уже значительно осложнилась.
«На тот момент оптимальное первичное лечение уже было невозможно, поэтому пришлось реконструировать поврежденную кость», — объясняет врач.
Хотя операция первоначально прошла успешно, позже развилась тяжелая инфекция — кость не срослась, возникло гнойное воспаление. Для предотвращения осложнений потребовалась повторная операция и удаление поврежденной части кости, что создало серьезную угрозу функциональности руки.
Чтобы остановить инфекцию, было принято решение использовать временное решение — имплантировать индивидуально изготовленный спейсер с антибиотиком, который помог контролировать воспалительный процесс.
После стабилизации воспаления следующим шагом стал поиск постоянного решения, однако в Латвии оно было недоступно. В других латвийских больницах можно было использовать лишь эндопротезы старого поколения, которые не подходили для данного случая. В этот момент стало ясно, что помочь пациентке в Латвии практически невозможно. Без протеза возникла бы значительная потеря функции, а со временем — деформация кистевого сустава.
«Я не хотел, чтобы мой пациент стал инвалидом только потому, что в Латвии нет необходимого протеза», — говорит доктор Колосов.
Врач неоднократно консультировался с различными европейскими производителями имплантов о возможности получения такого протеза. Решение удалось найти благодаря сотрудничеству с частной компанией «Onemed» и ее руководителем проектов Сабиной Ремесе. Через нее были привлечены партнеры в Эстонии — больница, где на практике используются модульные эндопротезы нового поколения. Было достигнуто соглашение о предоставлении необходимого импланта и набора инструментов.
Представители компании оперативно доставили все необходимое из Таллина в Вентспилс, что позволило успешно провести операцию в условиях дневного стационара. Процедура была оплачена из государственных средств, а стоимость импланта покрыла больница.
Эгита рассказывает, что период восстановления длился почти год и был непростым как физически, так и морально, однако благодаря профессионализму врача, его внимательности и настойчивости функция руки была восстановлена. Важную роль сыграло и чувство юмора врача, которое помогло пациентке сохранять позитивный настрой на протяжении всего лечения.
1 апреля, примерно через год после операции, Эгита пришла на контрольный осмотр. «Результат очень хороший — функция руки сохранена, движения восстановлены, инфекция полностью устранена. Учитывая исходную ситуацию, это очень положительный исход», — подчеркивает доктор Колосов.
Пациентка признает, что сейчас может делать все то же, что и до травмы, и очень довольна результатом лечения. «От всей души благодарю Вентспилсскую больницу, врача Игоря Колосова и его команду!»
Этот случай наглядно показывает, насколько важны своевременное и качественное лечение, а также способность медицинских специалистов находить индивидуальные решения даже в самых сложных ситуациях.