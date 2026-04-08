Не отказывайтесь от перекусов: 4 варианта против жира на животе
Перекусы при похудении — враг или секретное оружие? Диетологи уверяют: после 60 лет именно правильные перекусы помогают сжигать жир, сохранять мышцы и контролировать аппетит без изнурительных тренировок.
Многие считают, что во время похудения перекусы запрещены. На самом деле правильный перекус может стать вашим главным союзником. Специалист по питанию Тера Коллингвуд объясняет, что после 60 лет потребление белка и клетчатки становится критически важным для сохранения мышечной массы и контроля аппетита, даже без изнурительных тренировок.
Вот четыре перекуса, рекомендованных экспертами, которые помогут справиться с жиром на животе и дольше сохранять чувство сытости.
Греческий йогурт с ягодами
С возрастом организму требуется больше белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы. Греческий йогурт — отличный источник белка, который легко усваивается организмом. Добавьте горсть ягод, так как они не только придают отличный вкус, но и содержат необходимую клетчатку, которая контролирует голод и поддерживает пищеварение.
Овощные чипсы с хумусом или творогом
Если хочется чего-то соленого и хрустящего, выбирайте чипсы из гороха или бобовых и сочетайте их с хумусом или творогом. Этот дуэт содержит как растительный белок, так и клетчатку, которые создают длительное чувство сытости и уменьшают тягу к вредным перекусам.
Ломтики яблока с ореховой пастой
Классическое сочетание, которое никогда не выходит из моды. Клетчатка яблок и полезные жиры и белки из арахисовой или миндальной пасты идеально подходят для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Это особенно важно после 50 и 60 лет, чтобы избежать упадка энергии в течение дня.
Смузи, богатые белком и клетчаткой
Небольшой смузи — удобный способ «выпить» здоровье. Смешайте протеиновый порошок и ягоды, добавьте столовую ложку семян чиа или льна. Этот напиток — как жидкое топливо, которое питает мышцы, а благодаря клетчатке из семян поддерживает пищеварение и помогает сохранять плоский живот.