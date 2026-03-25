Гормоны и темная сторона: почему женщины с проблемной щитовидкой могут быть опасными
Если у вашей знакомой проблемы со щитовидкой — присмотритесь внимательнее. Новое исследование шокировало даже специалистов: гипертиреоз может быть связан не только с тревожностью и бессонницей, но и с… психопатическими чертами личности.
Ученые обнаружили тревожную закономерность: люди с повышенной функцией щитовидной железы (гипертиреозом) чаще демонстрируют так называемую «темную триаду» — психопатию, макиавеллизм и садизм. Проще говоря, речь идет о склонности к манипуляциям, холодности, агрессии и даже удовольствию от чужих страданий, пишет Daily Mail.
Гипертиреоз — состояние, которое примерно в 10 раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин — возникает, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Psychology, предполагают, что гормональный дисбаланс может влиять на негативные черты личности. В исследовании приняли участие более 150 человек, и результаты оказались следующими: у людей с гипертиреозом выше импульсивность, жесткость и цинизм, чем у тех, чья гормональная система работает нормально.
Эксперты объясняют это просто: гормоны щитовидной железы буквально «разгоняют» организм, усиливая активность нервной системы. В результате человек становится более раздражительным, вспыльчивым и менее эмпатичным.
«Это состояние постоянного внутреннего напряжения может усиливать агрессию и эмоциональную нестабильность», — отмечают исследователи.
Но есть и хорошая новость: специалисты считают, что правильное лечение может повлиять не только на физическое состояние, но и на поведение. То есть, контролируя гормоны, можно «успокоить» и темные стороны личности.
Тем не менее, ученые предупреждают: подобные состояния важно выявлять как можно раньше — особенно если речь идет о признаках антисоциального поведения.
Что такое гипертиреоз
Гипертиреоз (тиреотоксикоз) — это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает избыток гормонов, ускоряя обмен веществ и «разгоняя» нервную систему.
Это может вызывать: тревожность, раздражительность, перепады настроения, бессонницу, усталость, учащенное сердцебиение и потерю веса.
Заболевание встречается у всех, но у женщин — примерно в 10 раз чаще, обычно в возрасте 20–40 лет.
Повышенные уровни гормонов T3 и T4 связаны не только с физическими симптомами, но и с эмоциональной нестабильностью, импульсивностью и повышенной агрессией. В результате человек может становиться более конфликтным, отстраненным и склонным к манипуляциям.