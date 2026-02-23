Свобода видеть: как одна пара очков меняет привычную жизнь
Мы редко задумываемся о том, что именно глаза ежедневно сталкиваются с куда большими нагрузками, чем любой другой орган. Зрение — это не просто способность видеть, а основа качества жизни. От первых очков до современных высокотехнологичных линз путь был долгим — учёные постоянно совершенствовали технологии, стремясь обеспечить чёткое зрение в любой ситуации.
Из этого стремления родилось изобретение, изменившее повседневную жизнь миллионов людей. Это очки с многофункциональными линзами Varilux, предназначенными для зрения на разных расстояниях. Это особенно удобный и значительно упрощающий жизнь вариант. Больше не нужно менять очки, чтобы чётко видеть вблизи, вдаль или на среднем расстоянии.
Путь инноваций в области зрения
В 1950-е годы молодой французский инженер Бернар Майтенаc (Bernard Maitenaz), примерив бифокальные очки своего отца, остался разочарован — они позволяли видеть только на двух дистанциях, промежуточная зона оставалась размытой, а чёткая граница между зонами выглядела эстетически непривлекательно. Этот опыт вдохновил его на создание совершенно нового решения — прогрессивных линз. Несмотря на скептическое отношение специалистов в области оптики, в 1959 году он представил первые многофункциональные линзы и произвёл настоящую революцию в оптической индустрии.
Пресбиопия — не болезнь, но касается каждого
Если вы замечаете, что при чтении начинаете отодвигать книгу дальше, с трудом различаете мелкий шрифт— это могут быть первые признаки изменений зрения. Чаще всего это начало пресбиопии, также называемой возрастной дальнозоркостью.
Пресбиопия — это не заболевание, а естественное ослабление зрения, которое рано или поздно затрагивает каждого. Хотя чаще всего с ней сталкиваются в возрасте около 40–45 лет, сегодня из-за очень высокой и разнообразной зрительной нагрузки на близком расстоянии усталость глаз всё чаще ощущают и более молодые люди. Учитывая изменения образа жизни, французский новатор в области очковых линз Essilor разработал усовершенствованные многофункциональные линзы, которые одновременно корректируют близорукость, возрастную дальнозоркость (пресбиопию) и обеспечивают чёткое зрение на среднем расстоянии. Удобно. Просто. Современно.
Интересно, что каждые 4 секунды продаётся новая пара очков с линзами Varilux — и это неудивительно, ведь это бренд №1 в мире среди многофункциональных линз, а компании принадлежит более 70 патентов в области технологий многофункциональных линз.
Развенчиваем популярные мифы
О многофункциональных очках, которые многие по привычке называют прогрессивными, до сих пор ходят устаревшие и не соответствующие действительности истории.
Миф: к линзам трудно привыкнуть, они вызывают головные боли и усталость глаз.
Реальность: к линзам не нужно «привыкать» — ими нужно научиться пользоваться. Это как с велосипедом: получив его впервые, мы не приручаем его, а осваиваем езду. Лёгкий период адаптации возможен, особенно при смене типа линз, но серьёзный дискомфорт чаще связан не с линзами, а с их неправильным подбором. Поэтому многофункциональные очки должен подбирать квалифицированный оптометрист — с точной диагностикой и учётом вашего образа жизни, зрительных нагрузок и привычек.
Миф: для многофункциональных линз подходит мало оправ.
Реальность: на самом деле этим линзам подходят почти все оправы, однако только точно подобранная оправа обеспечивает комфорт. Она должна идеально соответствовать форме вашего лица, не сползать, не давить, мягко прилегать к лицу, дужки должны надёжно, но комфортно фиксироваться за ушами. Перед изготовлением очков нанесённые центровочные отметки должны оставаться неизменными.
Миф: эти линзы слишком дорогие.
Реальность: на самом деле три пары однофокусных очков для разных расстояний часто стоят столько же, сколько одна пара многофункциональных линз. Кроме того, при постоянной смене очков они быстрее изнашиваются, поэтому их приходится чаще заменять новыми.Не менее важен и комфорт: имея несколько пар очков, приходится постоянно думать, куда их положить, неудобно носить с собой, так как они занимают место, а постоянная смена может утомлять. В отличие от этого, надев одну пару многофункциональных очков утром, вы носите её весь день и снимаете только вечером.
Если очки дополнительно оснащены покрытием нового поколения Transitions GEN S, их преимущества становятся ещё более заметными. Эта инновационная технология позволяет линзам автоматически адаптироваться к окружающему освещению: на улице они затемняются и работают как солнцезащитные очки, защищая глаза от вредного ультрафиолетового излучения. При входе в помещение линзы становятся прозрачными, поэтому глаза не испытывают дополнительного напряжения. Кроме того, они защищают глаза от синего света цифровых экранов.
Одна пара очков заменяет несколько — адаптируется к любому источнику света, защищает глаза и позволяет забыть о постоянной смене очков. Varilux с Transitions становится не только разумным выбором, но и практичной, оправданной инвестицией.
Проверка зрения — ваш первый шаг
«Fielmann» напоминает: регулярная проверка зрения помогает вовремя заметить изменения и сохранить здоровье глаз. Для вашего удобства рекомендуется предварительная запись.