Свобода видеть: как одна пара очков меняет привычную жизнь

Реальность: на самом деле три пары однофокусных очков для разных расстояний часто стоят столько же, сколько одна пара многофункциональных линз. Кроме того, при постоянной смене очков они быстрее изнашиваются, поэтому их приходится чаще заменять новыми.Не менее важен и комфорт: имея несколько пар очков, приходится постоянно думать, куда их положить, неудобно носить с собой, так как они занимают место, а постоянная смена может утомлять. В отличие от этого, надев одну пару многофункциональных очков утром, вы носите её весь день и снимаете только вечером.