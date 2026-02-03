10 вопросов, на которые стоит ответить, если вы подозреваете у себя или близкого болезнь Альцгеймера
По оценкам специалистов, около трети людей, страдающих деменцией, до сих пор не имеют диагноза. Кроме того, резко выросло число случаев заболевания среди более молодых людей — младше 60 лет. Их симптомы часто списывают на кризис среднего возраста. Но какие вопросы действительно стоит задать себе, если вы опасаетесь катастрофической потери памяти?
Доктор Питер Рабинс, профессор Университета Джонса Хопкинса, который более 40 лет изучает, пишет и ухаживает за людьми с болезнью Альцгеймера, говорит Daily Mail, что существуют способы отличить деменцию от обычной забывчивости.
Если же тревога реальна, он советует задать себе десять вопросов.
1. Трудно ли вам вспомнить имена близких друзей или родственников?
По словам доктора Рабинса, трудности с подбором слов или имен могут быть нормальной частью старения.
Так же и потеря очков или ключей в 30–40 лет еще не означает болезнь Альцгеймера. Но забывание имен родственников, близких друзей или важных событий — гораздо более тревожный сигнал.
Например: если у вас на следующий день прием у врача, о котором вам говорили уже дважды, или вы собираетесь на свадьбу, о которой неоднократно обсуждали, но совершенно этого не помните — это повод насторожиться.
2. Стало ли вам сложно делать то, что раньше не вызывало проблем?
Если вы внезапно замечаете, что не справляетесь с финансами или приготовлением еды, хотя десятилетиями делали это без труда, это может быть тревожным признаком.
Доктор Рабинс приводит примеры людей, которые 30–40 лет вели хозяйство, а затем начинали жаловаться: «Я просто устал(а) этим заниматься». При обследовании у них выявлялись нарушения, выходящие далеко за рамки обычных возрастных изменений. Часто лишь задним числом становится понятно, что причина была в когнитивном снижении.
3. Сложно ли вам справляться с организационными задачами — готовкой, приемом гостей?
По словам эксперта, первым может страдать не сама память, а так называемая исполнительная функция — способность мозга управлять задачами. Человек может помнить ингредиенты и этапы готовки, но не справляться с их правильной последовательностью, сервировкой стола, включением плиты и подготовкой напитков.
Если вы всегда были плохим поваром или неорганизованным хозяином — это не повод для тревоги. Но если трудности появились внезапно, стоит провериться.
4. Какие лекарства вы принимаете?
Некоторые рецептурные препараты могут вызывать когнитивные нарушения и спутанность сознания.
Если симптомы исчезают после снижения дозы или отмены лекарства, скорее всего, причина не в болезни Альцгеймера.
Речь идет о препаратах с антихолинергическим действием, влияющих на сердечный ритм, пищеварение и работу мочевого пузыря. Некоторые лекарства от заболеваний легких, сердца, тревожных расстройств и недержания могут давать такой эффект.
5. Получается ли у вас выполнять действия, требующие многозадачности?
Математические вопросы в клиниках используются не для проверки арифметики, а для оценки способности удерживать в голове несколько процессов одновременно. Если человек совсем не может справиться с такими заданиями, это может указывать на изменения, отличные от обычного старения.
6. Сколько алкоголя вы употребляете?
В 70–80 лет организм перерабатывает алкоголь значительно хуже, чем раньше. Это может вызывать «туман в голове», который легко принять за признак деменции. С возрастом человек пьянеет быстрее: то, что раньше было тремя бокалами, по нагрузке на организм становится эквивалентом шести.
7. Изменилась ли ваша личность — вы стали раздражительнее или, наоборот, чрезмерно покладистыми?
Изменения характера часто списывают на выход на пенсию или возраст, но они могут быть следствием изменений в мозге. Причем даже положительные изменения — внезапная мягкость, заботливость — могут быть ранним признаком болезни Альцгеймера.
8. Стали ли вы чрезмерно тревожиться о том, о чем раньше не беспокоились?
Чрезмерная озабоченность памятью и мышлением может быть тревожным сигналом. Некоторые люди начинают избегать поездок и общения, опасаясь неловких ситуаций из-за проблем с памятью.
9. Изменился ли ваш сон?
Исследования показывают, что длительные нарушения сна могут быть ранним предиктором болезни. Это может проявляться в слишком ранних подъемах, длительном сне по утрам или необходимости дневного сна.
10. Перестали ли вы получать удовольствие от занятий, которые раньше радовали?
Потеря интереса характерна для депрессии, но может быть и признаком болезни Альцгеймера. Пациенты описывали утрату интереса к чтению, играм, даже к общению с внуками, объясняя это «возрастом», хотя на самом деле это было ранним симптомом заболевания.