Фармацевт объяснил, сколько раз ходить в туалет за день - это норма

"Если в холодное время года чаще возникает потребность в посещении туалета, это само по себе не является поводом для беспокойства, если не наблюдаются другие симптомы, - объясняет фармацевт. - Однако, если также возникает чувство жжения, тяжести внизу живота, мутная моча, боль в конце мочеиспускания или затруднение опорожнения мочевого пузыря, это уже может свидетельствовать о воспалении или раздражении мочевыводящих путей. Это симптомы являются серьезными тревожными предупреждениями, которые не следует игнорировать или надеяться, что они пройдут сами по себе. Сначала, при возникновении симптомов, могут быть полезны доступные в аптеках препараты с экстрактом клюквы и золотарника, а также травой золототысячника, корнем лопуха и листьями розмарина. Однако, если это не помогает, следует обязательно обратиться к врачу".