Фармацевт объяснил, сколько раз ходить в туалет за день - это норма
В зимние месяцы, когда тело меньше потеет и быстрее охлаждается, нередко возрастает потребность в посещении туалета. Хотя это и является естественным процессом, поскольку холод способствует выделению жидкости, частое мочеиспускание не всегда является безобидным побочным эффектом зимы - иногда оно может указывать на нарушения здоровья мочевыводящих путей.
На какие симптомы стоит обратить внимание, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Если в холодное время года чаще возникает потребность в посещении туалета, это само по себе не является поводом для беспокойства, если не наблюдаются другие симптомы, - объясняет фармацевт. - Однако, если также возникает чувство жжения, тяжести внизу живота, мутная моча, боль в конце мочеиспускания или затруднение опорожнения мочевого пузыря, это уже может свидетельствовать о воспалении или раздражении мочевыводящих путей. Это симптомы являются серьезными тревожными предупреждениями, которые не следует игнорировать или надеяться, что они пройдут сами по себе. Сначала, при возникновении симптомов, могут быть полезны доступные в аптеках препараты с экстрактом клюквы и золотарника, а также травой золототысячника, корнем лопуха и листьями розмарина. Однако, если это не помогает, следует обязательно обратиться к врачу".
Как часто "нормально" ходить в туалет?
У здорового человека мочевой пузырь может вмещать примерно от 300 до 500 миллилитров жидкости. Когда достигается этот объем мочи, мозг получает сигнал, что пришло время посетить туалет. В нормальных условиях это происходит в среднем от четырех до восьми раз в день, но ночью - не чаще одного раза. На потребность посетить туалет влияют и другие факторы - количество выпитой воды или других напитков, температура воздуха, возраст, принимаемые лекарства, гормональные изменения и работа нервной системы.
Если учащенное желание мочеиспускания наблюдается даже, если количество потребленной жидкости было небольшим, вероятно, мочевой пузырь уже раздражен или воспален. Особенно зимой, когда иммунитет ослаблен, мочевыводящие пути также становятся более чувствительными, и риск инфекций возрастает. Нежелательна также и противоположная ситуация - слишком редкое мочеиспускание или его задержка, что может быть связано с недостаточным потреблением жидкости, приемом лекарств или урологическими заболеваниями.
"Инфекции мочевыводящих путей возникают, когда бактерии попадают в мочевой канал, и они могут быть как острыми и болезненными, так и легко поддающимися лечению - своевременно обратившись к специалисту, в большинстве случаев с инфекцией можно быстро справиться. Более хронической проблемой является гиперактивный мочевой пузырь - он проявляется как сильное и неотложное желание помочиться, в том числе и ночью. В свою очередь, недержание мочи, которое особенно часто возникает у женщин после родов или в период менопаузы, может проявляться в виде подтекания мочи во время физических нагрузок или другого напряжения, например: смеха или кашля", - говорит Алина Флейшмане.
Если симптомы не уменьшаются и сохраняются в течение нескольких дней, и их сопровождают лихорадка, боль в пояснице или кровотечение, следует незамедлительно обратиться к врачу. Также стоит проконсультироваться со специалистом, если нарушения мочеиспускания значительно влияют на сон, самочувствие или качество жизни в общем.
Как позаботиться о здоровье мочевого пузыря?
Здоровье мочевого пузыря зависит от повседневных привычек, и профилактика является наиболее эффективным способом, как предотвратить возможные проблемы. Важно обеспечить достаточное, но сбалансированное потребление жидкости, одновременно избегая чрезмерного потребления кофеина, газированных напитков и алкоголя. В свою очередь, сбалансированное питание с умеренным количеством соли и сахара поможет снизить риск воспаления и раздражения.
Физическая активность, особенно упражнения для укрепления мышц таза, способствует нормальной работе мочевого пузыря. Важно также эмоциональное здоровье - хронический стресс может влиять на работу мышц мочевого пузыря и изменять реакцию организма на физиологические сигналы. Также важно соблюдать гигиену мочеполовой системы - особенно женщинам, которым, по причине анатомических особенностей, следует подтираться движением спереди назад после естественных процедур, чтобы снизить риск инфекций.