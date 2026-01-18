Мнение: латвийские бюрократы отвернули аптекарей от пациентов
За последние десять лет сфера деятельности фармацевтов в латвийских нормативных актах менялась больше, чем в других областях медицины. К чему это привело, Otkrito.lv рассказал известный латвийский врач Петерис Апинис.
Законы хаотичны и непонятны
Как “Закон о фармацевтике», так и “Закон о лечении”, и все другие законы, регулирующие здравоохранение, а также подзаконные акты Кабинета министров и нормативные документы более низкого уровня – хаотичны, непонятны и противоречивы. “Закон о фармацевтике», “Правила деятельности аптек” и все документы, связанные с фармацевтической сферой, ежегодно дополняются новыми и более сложными поправками, которые полностью отвлекают аптекаря от работы с пациентом, заставляя его обращаться только к компьютеру.
Законодатель считает, что фармацевт может быть мошенником и необходимо регулировать каждый его шаг.
За последние десять лет сфера деятельности фармацевтов в нормативных актах менялась больше, чем в других областях медицины. Во многом это связано с тем, что легче объяснить деятельность министра – он борется за то, чтобы лекарства были дешевле, потому что сокращение очередей и повышение доступности диагностики, лечения или реабилитации ему не под силу, а у министров последних десятилетий нет идей, как это сделать. Конечно, лучшим показателем результатов деятельности министра в области снижения цен на лекарства является налог Хосама Абу Мери, который в настоящее время пациенты доплачивают за рецептурные лекарства, а также доплачивает государство – правда, у государства нет достаточно денег для этой меры.
Электронное здравоохранение, стоимостью в сотни миллионов, до сих пор не работает, и вероятность того, что врач не сможет выписать электронный рецепт, а фармацевт не сможет его прочитать, составляет 10–15 %.
Кажется, что это немного, но на самом деле это нервы фармацевта и время пациента, а также время всех стоящих в очереди.
В предвыборный период министерство проснулось и демонстрирует невероятную активность. Изменения в законах и правилах сыплются как из рога изобилия. Только по совпадению в “Правила аптек” включены нормы, касающиеся семейных врачей или врачей-специалистов, также видны попытки угодить избирателям. Любой закон, который исправляется в предвыборной атмосфере, становится более хаотичным и бюрократическим.
Сотрудничество врача и аптеки
Европейский опыт развития фармацевтической помощи показывает, что никогда раньше люди не испытывали такой острой необходимости в доступе к высококачественной информации об эффективности, безопасности и применении лекарственных средств. Хотя лекарства улучшают здоровье и спасают жизни, они не лишены риска. Наиболее успешной моделью считается сотрудничество врача и аптеки в небольшом городе или деревне, где несколько врачей и несколько фармацевтов не только хорошо знают друг друга, но и могут в нужный момент позвонить друг другу и согласовать мнения.
Современное направление развития медицины в крупных городах — совместная практика врачей (назовем их поликлиниками) и аптека — в одном здании с единой внутренней информационной сетью. Интересные выводы в мировой литературе – если пациент покупает лекарства в аптеке в том же здании поликлиники, где врач выписал рецепт, то приверженность приему лекарств на 10–15 % выше.
В значительной степени деятельность фармацевта определяется такими вызовами, как демография (старение населения), мультиморбидность (наличие нескольких заболеваний у одного пациента), полипрагмазия (пациент принимает много лекарств, выписанных несколькими врачами), неприверженность приему лекарств и выраженная склонность пациентов к прекращению приема лекарств, социальные сети как неудачный источник медицинских рекомендаций, политика и стратегия правительства, вовлечение пациентов (людей без каких-либо медицинских знаний) в планирование и политику здравоохранения, развитие технологий и многие другие современные тенденции.
Современный фармацевт в значительной степени ответственен за то, чтобы помочь пациентам ориентироваться в все более сложной и дорогой системе здравоохранения, особенно в том, что касается лекарственных средств. Проблемы лекарственной терапии являются распространенными, в большинстве случаев предотвратимыми и клинически вредными, и они создают все большую нагрузку на систему здравоохранения.
Чиновники считают метры
Роль фармацевта в здравоохранении становится все более значимой. Например, доказано, что пересмотр лекарств фармацевтом или клиническим фармацевтом полезен для улучшения лечения диабета или гипертонии, а также для предотвращения общей несоответствия лекарств. Пересмотр лекарств, проводимый больничным (клиническим) фармацевтом, снижает количество повторных госпитализаций и сокращает время пребывания в больнице. Целенаправленные вмешательства фармацевтов, в том числе в области сердечно-сосудистой помощи, лечения заболеваний почек, дислипидемии, отказа от курения и лечения диабета, улучшают результаты лечения людей с хроническими заболеваниями.
Фармацевтика во всем мире является регулируемой или саморегулируемой профессией в сфере здравоохранения. В Латвии она регулируется бюрократией; эта бюрократия измеряет метры – на каком расстоянии одна аптека может находиться от другой, насколько просторными должны быть помещения для ожидания. Бюрократия была наиболее заметна во время Covid-19, когда кабинет министров под руководством Кариньша и министерство здравоохранения под руководством Павлютcа решили, что аптека все-таки является магазином, и в ней могут одновременно находиться один или два покупателя, а остальные (по совпадению – в ту зиму было не тепло) – с пневмонией или, по крайней мере, с Covid-19, должны были стоять за дверью при температуре минус 10–15 градусов.
Политика здравоохранения Латвии создала бюрократическую систему, в которой главное – правильно отпустить рецепт на лекарство, полностью или частично оплачиваемое государством, и в этой области государство априори считает, что фармацевт хочет обмануть государство.
Министр и чиновники министерства считают, что фармацевты зарабатывают слишком много, министр и чиновники считают, что деньги, предназначенные для компенсации, являются их деньгами, а не деньгами жителей Латвии.
Другими словами, вся активность министерства в отношении изменения положений Кабинета министров заключается в том, чтобы вмешиваться в фармацевтический рынок с помощью регламентов. Как и в любом рыночном регулировании, рано или поздно чиновник становится коммунистом или, по крайней мере, социалистом и стремится к максимальному регулированию, максимальному контролю, полностью определяя все – начиная от размера помещения, компьютера, холодильника, размера полок и, главное, как можно больше отчетов.
Что делать?
В настоящее время сотрудничество фармацевта и врача направлено на достижение общей цели — безопасное и эффективное лечение пациента, и в этом контексте фармацевтическая помощь включает не только выдачу лекарств, но и консультирование по их правильному применению, возможным побочным эффектам и профилактическим мерам. В то время как врач ставит диагноз и выбирает терапию, фармацевт обеспечивает понимание пациентом того, как принимать лекарства, как лекарства взаимодействуют с пищей или другими препаратами, и помогает достичь наилучшего результата лечения.
Хорошее взаимодействие между врачом, пациентом и фармацевтом означает на 10–15 % лучшую приверженность лечению. Чем быстрее пациент попадает от врача в аптеку, тем лучше приверженность и тем точнее пациент принимает лекарства. Наилучшие результаты можно достичь, если врач и фармацевт знакомы друг с другом и могут позвонить друг другу. Самый яркий пример, который я могу привести, — это аптека Mana aptieka в Тукумсе, над которой расположены врачебные кабинеты и где наблюдается подлинное сотрудничество между аптекой и врачами.
В сельской местности или деревне врач и фармацевт знают друг друга, а на самом деле — знают и пациента. В Риге или в крупном городе это сложно. Современная мировая литература рекомендует тесно интегрировать аптеки с медицинскими центрами и больницами, организовав работу таким образом, чтобы пациент получал лекарства в аптеке, расположенной в помещениях поликлиники или, по крайней мере, на территории больницы.