За последние десять лет сфера деятельности фармацевтов в нормативных актах менялась больше, чем в других областях медицины. Во многом это связано с тем, что легче объяснить деятельность министра – он борется за то, чтобы лекарства были дешевле, потому что сокращение очередей и повышение доступности диагностики, лечения или реабилитации ему не под силу, а у министров последних десятилетий нет идей, как это сделать. Конечно, лучшим показателем результатов деятельности министра в области снижения цен на лекарства является налог Хосама Абу Мери, который в настоящее время пациенты доплачивают за рецептурные лекарства, а также доплачивает государство – правда, у государства нет достаточно денег для этой меры.