Вы убиваете свое тело из-за одной ошибки, которую совершаете каждую ночь
Вы можете годами пить витамины, ходить в спортзал и считать калории, но обнулять все эти усилия всего за 7-8 часов сна. Ваше тело не отдыхает, оно выживает, пока вы спите в неправильной позе.
Каждое утро вы списываете разбитость на плохой кофе или стресс. На самом деле, причина в том, что ваш позвоночник, сосуды и внутренние органы каждую ночь ведут борьбу за существование. Давайте разберемся, какая поза идеальна именно для вас, а какую стоит оставить в прошлом.
На животе: худший выбор для вашего тела
Врачи-остеопаты и сомнологи единодушны: сон на животе — самая вредная поза.
- Проблема: В таком положении вы вынуждены поворачивать голову в сторону на 90 градусов. Это создает колоссальное напряжение в шейном отделе позвоночника и нарушает кровоснабжение мозга через позвоночные артерии.
- Последствия: Головные боли, затекание рук и «морщины сна» (заломы на лице, которые со временем превращаются в глубокие морщины).
- Вердикт: Срочно отучайте себя от этой привычки.
На спине: королевская поза (но не для всех)
С точки зрения косметологии и ортопедии — это золотой стандарт.
- Плюсы: Вес тела распределяется равномерно, лицо не соприкасается с подушкой (профилактика прыщей и морщин), позвоночник находится в нейтральном положении.
- Минусы: Эта поза противопоказана тем, кто храпит или страдает от апноэ (остановок дыхания во сне). Под действием силы тяжести корень языка может перекрывать дыхательные пути.
- Совет: Подложите небольшую подушку под колени. Это снимет нагрузку с поясницы и сделает сон максимально комфортным.
На боку: самый здоровый компромисс
Большинство людей (около 60%) выбирают именно эту позу, и это правильно.
- Левый или правый бок? Исследования показывают, что сон на левом боку полезнее для пищеварения: желудочный сок не попадает в пищевод, что избавляет от изжоги.
- Осанка: Чтобы позвоночник не «провисал», важно соблюдать правило «трех точек»: голова, плечи и бедра должны быть на одной линии.
- Лайфхак: Положите тонкую подушку между коленями. Это выровняет таз и уберет напряжение из нижней части спины
Вы можете продолжать игнорировать сигналы своего тела, просыпаясь с «деревянной» шеей и отеками. Но помните: регенерация возможна только в правильном положении. Попробуйте изменить позу сегодня вечером. Возможно, завтра вы впервые за долгое время проснетесь по-настоящему живым.