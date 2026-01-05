Вы убиваете свое тело из-за одной ошибки, которую совершаете каждую ночь

Каждое утро вы списываете разбитость на плохой кофе или стресс. На самом деле, причина в том, что ваш позвоночник, сосуды и внутренние органы каждую ночь ведут борьбу за существование. Давайте разберемся, какая поза идеальна именно для вас, а какую стоит оставить в прошлом.