6 типов кашля - и у каждого свой смысл: проверьте, к какому относится ваш
Слушать, как кто-то рядом кашляет и «пыхтит», — одно из бытовых раздражений. Но умение прислушиваться к собственному кашлю может оказаться куда важнее: по звучанию и характеру нередко можно понять, нужна ли медицинская помощь или дело ограничится отдыхом и пастилками от горла.
Врач Навид Асиф из частной клиники The London General Practice говорит, что примерно половина его пациентов жалуются на кашель, хотя чаще всего это не «поломка», а нормальная защитная реакция организма. «У вас есть раздражитель или инфекция — что-то, что вызывает отек или дискомфорт в дыхательных путях. Поэтому кашель нужен: это, по сути, спазм мышц, чтобы вывести наружу то, что мешает. Потому что если не выводить, это останется в легких или опустится ниже по дыхательным путям и вызовет пневмонию», — объяснил он Daily Mail.
По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), обычно кашель проходит сам в течение трех–четырех недель без визита к врачу. Но бывают ситуации, когда требуется срочная оценка — и, по словам доктора Асифа, насторожить может именно «звук» кашля. Он условно делит кашель на шесть типов.
Сухой кашель
Это надсадный, «царапающий» кашель без мокроты. Он часто бывает при аллергии (например, на пыльцу — весной) или на фоне вирусной инфекции (чаще зимой). В большинстве случаев такой кашель проходит сам за дни или недели, но доктор подчеркивает: если за три недели улучшения нет, это уже повод насторожиться. «Нас тревожит кашель, который не улучшается спустя три недели — это может указывать на рак», — говорит он, уточняя, что кашель иногда бывает и при метастазах в легкие. Если речь о раннем тревожном сигнале, его могут сопровождать снижение веса, ухудшение аппетита и болезненность в животе.
Отдельная частая причина сухого кашля — кислотный рефлюкс (примерно у каждого пятого взрослого): кислота забрасывается в пищевод и вызывает изжогу. Дополнительные признаки — охриплость, неприятный запах изо рта, вздутие, тошнота, а также повторяющиеся икота и кашель.
Влажный (мокрый) кашель
При нем отходит слизь, а сам кашель звучит «булькающе» и хрипло. Организм вырабатывает больше мокроты, когда борется с инфекцией, и пытается вывести ее наружу. Такой кашель тоже чаще всего проходит за три–четыре недели. Нередко он идет вместе с насморком и заложенностью, а у детей слизь иногда проглатывается — по словам врача, обычно это не опасно.
В легких случаях помогают отдых, питье и мягкая пища. Если кашель усиливается ночью, доктор советует спать с приподнятой головой: так легче отходят «влажные» выделения. При этом он просит родителей внимательно следить за признаками дыхательной недостаточности у маленьких детей: когда дыхание становится чаще, тяжелее, появляется явная одышка. А если есть температура, кровь в густой мокроте или общее ухудшение, стоит обратиться к врачу: это может быть бронхит, который в ряде случаев переходит в пневмонию. Пневмония опасна тем, что в легких накапливается жидкость, из-за чего тяжело дышать; среди тревожных признаков упоминаются высокая температура, которая не снижается на фоне парацетамола, выраженная слабость, обезвоживание, рвота и трудности с глотанием.
«Лающий» кашель
Это резкий, громкий кашель, который в учебниках часто описывают как «тюлений лай». Он характерен для крупа — вирусной инфекции верхних дыхательных путей, чаще у детей. Самое опасное, по словам доктора, — стридор: шумный «втягивающий» вдох из-за воспаления верхних дыхательных путей. Если ребенку становится трудно дышать, дыхание учащается, усиливается напряжение при вдохе, нужна срочная помощь — иногда требуются кислород, ингаляции, лечение стероидами. Врач подчеркивает, что круп часто «обостряется ночью», а дети могут долго выглядеть относительно нормально и резко ухудшиться, поэтому лучше обращаться за оценкой раньше.
Свистящий кашель
Его выдает характерный свист или «писк», слышный не только при кашле, но и при обычном дыхании. Такой кашель всегда следует воспринимать серьезно: он может быть связан с отеком дыхательных путей, инфекцией грудной клетки, астмой или ХОБЛ. «Даже если это длительный кашель на фоне хронического состояния, мы всегда советуем обратиться за оценкой, если приступы становятся чаще или усиливается одышка», — отмечает доктор. Если свист связан с приступом астмы, это может быть опасно для жизни и требует неотложных действий по рекомендациям NHS (поза сидя, спокойствие, использование ингалятора по схеме). Если врач диагностирует пневмонию, могут понадобиться антибиотики.
Коклюшный кашель
Он способен доводить до ощущения удушья. «Один раз услышав, вы его уже никогда не забудете», — говорит доктор Асиф. Коклюш вызывается очень заразной бактерией Bordetella pertussis и быстро распространяется в семье. У взрослых «классический» звук может быть менее выражен, а у детей до шести месяцев типичная картина иногда вообще не слышна. Приступы могут длиться несколько минут, чаще ночью; возможны посинение/серый оттенок кожи из-за нехватки кислорода, густая мокрота и рвота.
Особенно опасен коклюш для детей до года — выше риск обезвоживания, дыхательных проблем, пневмонии и судорог. Доктор подчеркивает: «Эти кашли, особенно у детей, нужно лечить быстро антибиотиками, а подтвержденные случаи должны сообщаться в органы общественного здравоохранения». При признаках дыхательной недостаточности необходимо срочно обращаться за помощью. По данным NHS, при тяжелом течении и у младенцев до шести месяцев госпитализация часто обязательна; если диагноз поставлен в первые две недели от начала кашля, антибиотики помогают остановить распространение инфекции.
Хронический кашель
Это самый «коварный» вариант, потому что он может быть симптомом разных состояний — от астмы, хронического бронхита и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни до рака легких. У него не обязательно есть особый звук: он может быть и сухим, и свистящим, и с мокротой. Доктор Асиф подытоживает: если кашель длится более восьми недель, необходим осмотр врача, чтобы не пропустить прогрессирование болезни. И добавляет, что в NHS, как правило, советуют оценку уже при кашле дольше трех недель — в том числе потому, что рак легких нередко выявляется поздно, а ранняя диагностика дает шанс на лечение с целью излечения.