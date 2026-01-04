6 типов кашля - и у каждого свой смысл: проверьте, к какому относится ваш

Это надсадный, «царапающий» кашель без мокроты. Он часто бывает при аллергии (например, на пыльцу — весной) или на фоне вирусной инфекции (чаще зимой). В большинстве случаев такой кашель проходит сам за дни или недели, но доктор подчеркивает: если за три недели улучшения нет, это уже повод насторожиться. «Нас тревожит кашель, который не улучшается спустя три недели — это может указывать на рак», — говорит он, уточняя, что кашель иногда бывает и при метастазах в легкие. Если речь о раннем тревожном сигнале, его могут сопровождать снижение веса, ухудшение аппетита и болезненность в животе.