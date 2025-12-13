Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv о серьезной проблеме, которая касается лечения детей

Есть такое выражение – «ребенок – это не маленький взрослый», которое я помню со времен учебы, когда педиатрию мне преподавала харизматичная ассистентка кафедры педиатрии Даце Лапсиня, ныне академик Даце Гардовска, – и эта поговорка очень точно отражает различия между физиологией и медицинскими потребностями детей и взрослых. Это помогло мне понять, что в диагностике и лечении детей большую роль играют педиатры, а не семейные врачи (субъективное мнение автора). Педиатры прошли специальное обучение по уходу за детьми и обладают более глубокими знаниями о развитии детей, их заболеваниях и методах лечения. Они лучше понимают или на основе своего опыта и жизненной мудрости чувствуют, как растут и развиваются дети и как эти процессы влияют на их здоровье. Поэтому мне кажется, что именно педиатры должны быть специалистами, которые занимаются профилактикой у детей, в том числе вакцинацией, наблюдением за развитием и ранним выявлением заболеваний. Их образование и опыт позволяют им более эффективно определять факторы риска и рекомендовать профилактические меры.