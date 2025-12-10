Всего несколько дней - и микробиом в шоке: как понять, что кишечник подает сигнал SOS

Восстановление баланса в микробиоме начинается с ежедневных привычек. Наиболее эффективно его поддерживает разнообразное питание, включающее большое количество богатых клетчаткой овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, фруктов и ягод, а также ферментированных продуктов - кефира, йогурта, квашеной капусты или кимчи. Также важно соблюдать регулярный режим питания, достаточно высыпаться, снижать уровень стресса и пить достаточное количество воды. Особую роль в восстановлении микробиома также играет физическая активность - исследования показывают, что движения способствуют поддержанию разнообразия бактерий и укрепляют барьерную функцию кишечника. Такие простые, но последовательные действия помогают микробиому постепенно восстановить свою способность функционировать на благо организма. "После кратковременных потрясений, таких как курс антибиотиков, микробиом обычно способен восстановиться в течение пары недель или месяца при условии соблюдения сбалансированного питания. Однако следует принять во внимание - если баланс микробиома нарушался в течение длительного времени или на него повлияли хронические заболевания, может понадобиться приём пробиотиков, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом", - в заключение дополняет фармацевт Алина Флейшмане.