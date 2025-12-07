Постоянно мерзнут руки и ноги? Причины могут быть очень серьезными

Для начала важно понять: не всегда холодные руки и ноги сигнализируют о болезни. Иногда это просто индивидуальная особенность организма, связанная с конституцией тела. Худощавые люди с низким процентом жира часто мерзнут сильнее, потому что у них меньше естественной "изоляции".