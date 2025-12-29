Кто может прекратить давление на границе: названо единственное условие

По словам Пуятса, самыми трудными для погранохраны были летние месяцы, а декабрь до сих пор остается относительно спокойным - в этом месяце в общей сложности зарегистрировано примерно 150 нарушителей границы, при этом значительная их часть была зарегистрирована в один конкретный день, что подтверждает, что службы расслабляться не могут.